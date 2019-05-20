  • «Двуликая» галактика: новый фототрофей «Хаббла»
    Фото: NASA and ESA; T. Roberts (Durham University, UK), D. Calzetti (University of Massachusetts) and the LEGUS Team, R. Tully (University of Hawaii), and R. Chandar (University of Toledo)
  • «Двуликая» галактика: новый фототрофей «Хаббла»
    А там выглядит сам «Хаббл» Фото: NASA
Космос

«Двуликая» галактика: новый фототрофей «Хаббла»

Главный телескоп человечества продолжает показывать нам космическую красоту.
Популярная Механика
20 мая 2019 в 11:49
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Космический телескоп «Хаббл» получил снимок галактики NGC 4485. Ее левая сторона выглядит привычно, а на правой видны  розовые туманности, в которых рождаются новые звезды, заметные на изображении в виде синих точек.

Галактика NGC 4485 находится на расстоянии примерно 25 миллионов световых лет в созвездии Гончие Псы. Она далека от симметрии: на ее левой стороне видно привычное облако звезд, указывающее на прежнюю привычную спиральную структуру галактики, в то время как на правой стороне заметны туманности, дающие жизнь новым звездам.

Что же запустило этот процесс звездообразования и почему он заметен лишь на одной стороне? Когда несколько миллионов лет назад другая галактика (NGC 4490) прошла рядом с NGC 4485, это привело к «гравитационному хаосу». Газ и пыль сгруппировались в плотные области, которые в будущем стали регионами звездообразования. Хотя сейчас две данные галактики находятся на расстоянии 24 000 световых лет друг от друга, последствия их тесного сближения видны до сих пор.

Изображение было получено камерами «Хаббла» Wild Field Camera 3 (WFC3) and Advanced Camera for Surveys (ACS).

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