«Двуликая» галактика: новый фототрофей «Хаббла»
Галактика NGC 4485 находится на расстоянии примерно 25 миллионов световых лет в созвездии Гончие Псы. Она далека от симметрии: на ее левой стороне видно привычное облако звезд, указывающее на прежнюю привычную спиральную структуру галактики, в то время как на правой стороне заметны туманности, дающие жизнь новым звездам.
Что же запустило этот процесс звездообразования и почему он заметен лишь на одной стороне? Когда несколько миллионов лет назад другая галактика (NGC 4490) прошла рядом с NGC 4485, это привело к «гравитационному хаосу». Газ и пыль сгруппировались в плотные области, которые в будущем стали регионами звездообразования. Хотя сейчас две данные галактики находятся на расстоянии 24 000 световых лет друг от друга, последствия их тесного сближения видны до сих пор.Изображение было получено камерами «Хаббла» Wild Field Camera 3 (WFC3) and Advanced Camera for Surveys (ACS).