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Первые итоги исследования астероида Ультима Туле
Ultima Thule — транснептуновый объект из пояса Койпера, сближение с которым в январе 2019 года совершил зонд New Horizons.
Анастасия Баринова
17 мая 2019 в 13:15
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Астероид (486958) 2014 MU69, известный как «Ультима Туле» – это своеобразная капсула времени, которая может рассказать о Солнечной системе в то время, когда Земля еще формировалась. 1 января 2019 года к нему приблизился аппарат «Новые Горизонты» (на тот момент это был самый далекий от Солнца объект, посещенный земным зондом: расстояние составило 6,5 млрд км).
Перед началом миссии об астероиде было почти ничего не известно: различные гипотезы рассматривали его как пару вращающихся друг вокруг друга небесных тел, рой обломков или вытянутый объект. После того, как были получены первые изображения, выяснилось, что 2014 MU69 является объединением двух круглых структур: большой «Ультимы» и малой «Туле».
На поверхности астероида не обнаружилось деформаций и неоднородностей, которые могли бы возникнуть, столкнись Ультима и Туле на высокой скорости. Исходя из этих данных, ученые считают, что астероид возник в результате очень медленного сближения двух небесных тел в первые мгновения жизни Солнечной системы, когда объекты на ее окраинах еще не успели «разогнаться».
Измерения точного расположения оси вращения показали, что астероид фактически лежит на боку по отношению к его орбите. На его поверхности нет крупных кратеров, что говорит о малом количестве тел диаметров около километра в поясе Койпера, а также о более низкой частоте столкновений, чем ожидалось в этой области. Размер Ультима Туле составляет около 30 километров; у него не обнаружено спутников, наличия кометного хвоста, атмосферы или облаков пыли.
Спектральные исследования показали линии поглощения воды и метанола. Темный цвет поверхности является следствием низкого альбедо (коэффициент отражения варьируется от 5 до 12 процентов). Температура 2014 MU69 составляет около 42 кельвинов; суточные и сезонные колебания влияют лишь на самые внешние слои.
К настоящему времени со станции поступило около 25% от общего объема информации, собранной во время сближения с объектом. Представленные результаты исследования основаны на 10% обработанных данных.
Перед началом миссии об астероиде было почти ничего не известно: различные гипотезы рассматривали его как пару вращающихся друг вокруг друга небесных тел, рой обломков или вытянутый объект. После того, как были получены первые изображения, выяснилось, что 2014 MU69 является объединением двух круглых структур: большой «Ультимы» и малой «Туле».
На поверхности астероида не обнаружилось деформаций и неоднородностей, которые могли бы возникнуть, столкнись Ультима и Туле на высокой скорости. Исходя из этих данных, ученые считают, что астероид возник в результате очень медленного сближения двух небесных тел в первые мгновения жизни Солнечной системы, когда объекты на ее окраинах еще не успели «разогнаться».
Измерения точного расположения оси вращения показали, что астероид фактически лежит на боку по отношению к его орбите. На его поверхности нет крупных кратеров, что говорит о малом количестве тел диаметров около километра в поясе Койпера, а также о более низкой частоте столкновений, чем ожидалось в этой области. Размер Ультима Туле составляет около 30 километров; у него не обнаружено спутников, наличия кометного хвоста, атмосферы или облаков пыли.
Спектральные исследования показали линии поглощения воды и метанола. Темный цвет поверхности является следствием низкого альбедо (коэффициент отражения варьируется от 5 до 12 процентов). Температура 2014 MU69 составляет около 42 кельвинов; суточные и сезонные колебания влияют лишь на самые внешние слои.
К настоящему времени со станции поступило около 25% от общего объема информации, собранной во время сближения с объектом. Представленные результаты исследования основаны на 10% обработанных данных.