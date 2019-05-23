Космос

3 способа найти жизнь в космосе

Как узнать обитаемую планету? По биосигнатурам!
23 мая 2019 в 17:36
8
  • 3 способа найти жизнь в космосе

В поисках света

На этой иллюстрации экзопланета вращается вокруг очень похожей на Солнце звезды. Один из способов узнать, есть ли на планете жизнь, – проверить биосигнатуры, то есть следы жизнедеятельности. Излучение звезды отражается от поверхности планеты или проходит сквозь её атмосферу, показанную синим цветом, при этом газы поглощают определенную часть спектра.

Анализируя такой спектр, можно понять, содержатся ли в атмосфере, например, кислород или метан – газы, связанные с жизнедеятельностью тех или иных организмов.

Что увидят внеземляне?
Излучение Солнца, проходящее сквозь земную атмосферу, инопланетные приборы увидят как спектр, по которому можно сделать вывод о существовании целого ряда биосигнатур.
2.jpg

SearchForLife_exoplanet_artB03_FLAT_FP.jpg

Далёкая радуга

На Земле пигмент хлорофилл в фотосинтезирующих растениях и бактериях поглощает свет красного и синего диапазона, поэтому они выглядят зелеными. В других мирах, где есть жизнь, для фотосинтеза могут использоваться другие пигменты. Лиловый оттенок этой воображаемой экзопланеты, вид на которую на иллюстрации открывается с её покрытой льдом луны, обусловлен родопсином (это наш зрительный пигмент, но некоторые организмы используют его для фотосинтеза). Кстати, на Земле родопсин, возможно, предшествовал хлорофиллу. 

Земная жизнь во всём цвете
Резкий скачок в спектре от отражаемого ближнего инфракрасного диапазона к поглощаемому красному, известный как красный край фотосинтеза, выдаёт фотосинтезирующие организмы с головой.
1.jpg


SearchForLife_exoplanet_artC02_FLAT_FP.jpg

Разумные инопланетяне

Долгое время поиск внеземного разума сводился к обнаружению радиоволн. С увеличением вычислительных мощностей и повышением чувствительности телескопов исследователи расширяют область поиска на оптический и инфракрасный диапазон, фокусируясь на техносигнатурах развитых цивилизаций. Среди таких признаков могут быть лазерные импульсы, загрязняющие атмосферу экзопланет газы или космические мегастанции, выведенные на орбиту материнской звезды для аккумуляции её энергии.

Всплески сигналов из космоса
Этот спектр излучения, полученный в результате исследования 14 планетарных систем, содержал многообещающий сигнал, однако не было найдено никаких подтверждений, что его создал внеземной разум.3.jpg
  

Охота за обитаемыми мирами

Жизнь на Земле существует отчасти благодаря тому, что планета достаточно удалена от Солнца, чтобы вода на ее поверхности сохранялась жидкой. На сегодня обнаружено 47 экзопланет с похожими характеристиками. С появлением новых телескопов поиск в обширных, еще не исследованных областях Вселенной продолжится, и это число будет расти.

PLANETS_1.jpg



PlNETS_2.jpg

Источники: 

Эдвард В. Швитерман, Калифорнийский университет (Риверсайд).

Лаборатория обитаемости планет: Абель Мендес, Университет Пуэрто-Рико в Аресибо; Том Баркли, NASA.

Зак Манчестер, Стэнфордский университет; Breakthrough Initiatives.

Тоже интересно

Омолаживающий эффект космоса: опыт Скотта Келли

Статья опубликована в журнале National Geographic (№187, апрель 2019).
Обсудить
СМИ2
Рыбаки бьют тревогу: что происходит с водоемами России
Рыбаки бьют тревогу: что происходит с водоемами России
Тоже интересно
Как взвеситься в космосе: фото и видео с борта МКС
Как взвеситься в космосе: фото и видео с борта МКС
Костюм, ставший легендой
Бикини: слитно или раздельно
Бикини: слитно или раздельно