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3 способа найти жизнь в космосе
Как узнать обитаемую планету? По биосигнатурам!
23 мая 2019 в 17:36
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В поисках светаНа этой иллюстрации экзопланета вращается вокруг очень похожей на Солнце звезды. Один из способов узнать, есть ли на планете жизнь, – проверить биосигнатуры, то есть следы жизнедеятельности. Излучение звезды отражается от поверхности планеты или проходит сквозь её атмосферу, показанную синим цветом, при этом газы поглощают определенную часть спектра.
Анализируя такой спектр, можно понять, содержатся ли в атмосфере, например, кислород или метан – газы, связанные с жизнедеятельностью тех или иных организмов.
Что увидят внеземляне?Излучение Солнца, проходящее сквозь земную атмосферу, инопланетные приборы увидят как спектр, по которому можно сделать вывод о существовании целого ряда биосигнатур.
Далёкая радугаНа Земле пигмент хлорофилл в фотосинтезирующих растениях и бактериях поглощает свет красного и синего диапазона, поэтому они выглядят зелеными. В других мирах, где есть жизнь, для фотосинтеза могут использоваться другие пигменты. Лиловый оттенок этой воображаемой экзопланеты, вид на которую на иллюстрации открывается с её покрытой льдом луны, обусловлен родопсином (это наш зрительный пигмент, но некоторые организмы используют его для фотосинтеза). Кстати, на Земле родопсин, возможно, предшествовал хлорофиллу.
Земная жизнь во всём цветеРезкий скачок в спектре от отражаемого ближнего инфракрасного диапазона к поглощаемому красному, известный как красный край фотосинтеза, выдаёт фотосинтезирующие организмы с головой.
Разумные инопланетянеДолгое время поиск внеземного разума сводился к обнаружению радиоволн. С увеличением вычислительных мощностей и повышением чувствительности телескопов исследователи расширяют область поиска на оптический и инфракрасный диапазон, фокусируясь на техносигнатурах развитых цивилизаций. Среди таких признаков могут быть лазерные импульсы, загрязняющие атмосферу экзопланет газы или космические мегастанции, выведенные на орбиту материнской звезды для аккумуляции её энергии.
Всплески сигналов из космоса
Этот спектр излучения, полученный в результате исследования 14 планетарных систем, содержал многообещающий сигнал, однако не было найдено никаких подтверждений, что его создал внеземной разум.
Охота за обитаемыми мирамиЖизнь на Земле существует отчасти благодаря тому, что планета достаточно удалена от Солнца, чтобы вода на ее поверхности сохранялась жидкой. На сегодня обнаружено 47 экзопланет с похожими характеристиками. С появлением новых телескопов поиск в обширных, еще не исследованных областях Вселенной продолжится, и это число будет расти.
Источники:
Эдвард В. Швитерман, Калифорнийский университет (Риверсайд).
Лаборатория обитаемости планет: Абель Мендес, Университет Пуэрто-Рико в Аресибо; Том Баркли, NASA.
Зак Манчестер, Стэнфордский университет; Breakthrough Initiatives.