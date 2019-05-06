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Фото: NASA, ESA, G. Illingworth and D. Magee (University of California, Santa Cruz), K. Whitaker (University of Connecticut), R. Bouwens (Leiden University), P. Oesch (University of Geneva), and the Hubble Legacy Field team
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Фото: NASA, ESA, G. Illingworth and D. Magee (University of California, Santa Cruz), K. Whitaker (University of Connecticut), R. Bouwens (Leiden University), P. Oesch (University of Geneva), and the Hubble Legacy Field team
Супертелескоп продолжает восхищать: 265 тысяч галактик в одном изображении!
С помощью снимков, сделанных космической обсерваторией «Хаббл», удалось собрать изображение, вместившее в себя около 265 тысяч галактик.
National Geographic Россия
6 мая 2019 в 11:59
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Телескоп «Хаббл» был запущен на орбиту 24 апреля 1990 года и за это время собрал огромный объем данных о поведении космических тел, истории формирования галактик и множестве других процессов, происходящих в космосе. Большинство грандиозных космических фотографий, что мы видели за эти годы, сделаны благодаря «Хабблу».
В новом изображении, составленном специалистами, работающими над миссией «Хаббла», представлены около 256 тысяч галактик, замеченных обсерваторией в ходе ее 31-й наблюдательной кампании. Наблюдения за отчетным участком Вселенной велись на протяжении 250 дней (по совокупности) в инфракрасном, ультрафиолетовом и оптическом диапазонах электромагнитного спектра. В числе этих галактик – те, что появились в промежутке от 13,3 миллиарда лет до 500 миллионов лет после Большого Взрыва.Для создания изображения потребовалось 7500 снимков.
«Хаббл» проработает на орбите до весны-лета 2021 года, после чего его должен сменить супертелескоп «Джеймс Уэбб».