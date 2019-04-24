Обратная сторона Луны: новые фотографии

Работа «Юйту-2» – это часть китайской лунной миссии, перешедшей в боевую фазу после успешной посадки станции «Чанъэ-4» на обратной стороне земного спутника 3 января 2019 года.
Станция и луноход, как сообщаетPlanetary.org, пережили уже четыре лунных дня и сейчас находятся в режиме гибернации — во время четвертой лунной ночи, которая должна закончиться 28 апреля. До перехода в спящий режим «Юйту-2» занимался исследованием образцов пород, а также делал снимки лунной поверхности. На данный момент «Юйту-2» проехал 178,9 метра по лунной поверхности.
«Юйту-2» уже присылал снимки обратной стороны Луны, сделав цветную панораму. Теперь же опубликованы новые фотографии.
Первые снимки обратной стороны Луны были сделаны советской станцией «Луна-3» 7 октября 1959 года.