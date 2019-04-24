  • Обратная сторона Луны: новые фотографии
    Фото: CLEP/CNSA
  • Обратная сторона Луны: новые фотографии
    Фото: CLEP/CNSA
  • Обратная сторона Луны: новые фотографии
    Фото: CLEP/CNSA
Космос

Обратная сторона Луны: новые фотографии

Снимки сделаны китайским луноходом «Юйту-2».
Популярная Механика
24 апреля 2019 в 12:43
Работа «Юйту-2» – это часть китайской лунной миссии, перешедшей в боевую фазу после успешной посадки станции  «Чанъэ-4» на обратной стороне земного спутника 3 января 2019 года. 

Станция и луноход, как сообщает Planetary.org, пережили уже четыре лунных дня и сейчас находятся в режиме гибернации — во время четвертой лунной ночи, которая должна закончиться 28 апреля. До перехода в спящий режим «Юйту-2» занимался исследованием образцов пород, а также делал снимки лунной поверхности. На данный момент «Юйту-2» проехал 178,9 метра по лунной поверхности.

.png

«Юйту-2» уже присылал снимки обратной стороны Луны, сделав цветную панораму. Теперь же опубликованы новые фотографии.

Первые снимки обратной стороны Луны были сделаны советской станцией «Луна-3» 7 октября 1959 года.

Тоже интересно

Почему мы до сих пор не на Марсе?

Обсудить
СМИ2
Марсианская бактерия: обнаружен организм, который смог бы жить на М…
Марсианская бактерия: обнаружен организм, который смог бы жить на М…
Тоже интересно
Новая загадка Марианской впадины
Новая загадка Марианской впадины
70 000 девственниц для королевской свадьбы
70 000 девственниц для королевской свадьбы