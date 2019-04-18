  • Почти 70 тысяч фотографий кометы Чурюмова-Герасименко выложены в открытый доступ
    Фото: ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA
  • Почти 70 тысяч фотографий кометы Чурюмова-Герасименко выложены в открытый доступ
    Фото: ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA
  • Почти 70 тысяч фотографий кометы Чурюмова-Герасименко выложены в открытый доступ
    Фото: ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA
  • Почти 70 тысяч фотографий кометы Чурюмова-Герасименко выложены в открытый доступ
    Фото: ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA
Космос

Почти 70 тысяч фотографий кометы Чурюмова-Герасименко выложены в открытый доступ

Все снимки сделаны зондом «Розетта» в ходе миссии по изучению кометы.
National Geographic Россия
18 апреля 2019 в 14:44
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69 738 фотографий выложены на тематический сайт Rosetta Osiris. Это самая полная коллекция снимков кометы 67P/Чурюмова—Герасименко: от самого первого кадра, где комета едва видна, до последнего, сделанного перед столкновением «Розетты» с поверхностью объекта.

Можно посмотреть весь архив, можно остановиться на выборе редактора (205 фотографий), а можно походить по тематическим разделам. Каждый снимок сопровождается описанием и техническими характеристиками. Все фотографии можно скачать в высоком разрешении.

Миссия «Розетта» стартовала в 2004 году и завершилась в 2016. Основной задачей одноименного зонда было изучение кометы 67P/Чурюмова—Герасименко.

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