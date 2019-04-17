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TESS глазами художников NASA Фото: MIT / NASA
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А так выглядел первый снимок, присланный TESS. На нем уместились более 200 000 звезд из созвездия Центавра. В правом верхнем углу видна темная туманность Угольный Мешок, а яркую звезду Бета Центавра можно рассмотреть на нижней части фото. Фото: NASA/MIT/TESS
Вторая находка нового супертелескопа: планета, похожая на Землю
Запущенный в апреле 2018 года телескоп TESS обнаружил новую экзопланету.
National Geographic Россия
17 апреля 2019 в 13:06
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HD21749c вращается вокруг звезды HD 21749, находящейся в созвездии Сетки, что на расстоянии 52 световых лет от нашей планеты. Размеры HD21749c сопоставимы с размерами Земли. HD21749c совершает оборот вокруг родительской звезды каждые 7,8 дня, температура на поверхности планеты составляет примерно 425 градусов Цельсия (чуть меньше, чем на Венере).
HD21749c – вторая экзопланета, обнаруженная в ходе миссии TESS. Первой стала планета в системе Пи Столовой Горы, находящейся в 60 световых годах от Земли.
Телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) пришел на смену космической обсерватории «Кеплер», запущенной в марте 2009 года и за время своей работы обнаружившей больше двух тысяч экзопланет и 2165 двойных звезд.
TESS ищет экзопланеты методом транзитной фотометрии во всех направлениях относительно Земли. Область поиска состоит из 26 сегментов, каждый из которых камеры будут наблюдать в течении 27 дней, фиксируя яркость отдельных звезд каждые две минуты.Открытые TESS экзопланеты будут изучаться в ходе последующих миссий. В частности, их будут анализировать с помощью «Джеймса Уэбба» — самого мощного космического телескопа в мире, запуск которого состоится в следующем десятилетии.