Почему Луна теряет воду?
29 из 39 всплесков произошли в течение 48 часов – в период, приходящийся на максимальную активность метеорных потоков Леониды, Геминиды и Квадрантиды. Чем мощнее был поток, тем больше частиц уходило в космос с поверхности спутника.
Объемы воды, зафиксированные датчиками орбитальных зондов, были слишком большими, чтобы считать их, например, доставленными метеоритами. Исследователи полагают, что самые заметные объемы водяных частиц были выбиты из гранул лунного грунта в районе мест падения метеоритов.
В течение года метеориты выбили из грунта около 300 тонн воды. Треть этого объема вернулась на поверхность (в частности, в полярных областях); таким образом, учитывая цикличность метеорных потоков, Луна ежегодно может терять до 200 тонн воды только из-за естественных космических бомбардировок.
Полные результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.