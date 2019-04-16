Космос

Почему Луна теряет воду?

Спутник Земли ежегодно теряет около 200 тонн воды из-за метеоритных атак.
Популярная Механика
16 апреля 2019 в 12:24
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  • Почему Луна теряет воду?
    Так, в представлении визионеров, выглядит LADEE, наблюдающий за бомбардировкой Луны метеоритами Фото: NASA’s Goddard Space Flight Center/Conceptual Image Lab
Исследование проведено на основе данных, полученных в ходе миссии орбитального лунного зонда Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer), запущенного в ноябре 2013 года. За первые шесть месяцев его работы был зарегистрирован ряд всплесков в количестве частиц, выброшенных с поверхности Луны в межпланетное пространство. В их числе были и частицы воды.

29 из 39 всплесков произошли в течение 48 часов – в период, приходящийся на максимальную активность метеорных потоков Леониды, Геминиды и Квадрантиды. Чем мощнее был поток, тем больше частиц уходило в космос с поверхности спутника.

Объемы воды, зафиксированные датчиками орбитальных зондов, были слишком большими, чтобы считать их, например, доставленными метеоритами. Исследователи полагают, что самые заметные объемы водяных частиц были выбиты из гранул лунного грунта в районе мест падения метеоритов.

В течение года метеориты выбили из грунта около 300 тонн воды. Треть этого объема вернулась на поверхность (в частности, в полярных областях); таким образом, учитывая цикличность метеорных потоков, Луна ежегодно может терять до 200 тонн воды только из-за естественных космических бомбардировок.

Полные результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.

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