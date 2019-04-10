Космос

Как выглядит горизонт событий: первая фотография

Международная команда учёных впервые показала снимок горизонта событий сверхмассивной чёрной дыры, полученный при помощи восьми радиотелескопов, расположенных в разных точках нашей планеты.
Популярная Механика
10 апреля 2019 в 20:35
  • Как выглядит горизонт событий: первая фотография
    Фото: EHT COLLABORATION
Астрономы получили фотографию чёрной дыры в центре галактики Messier 87, расположенной на расстоянии 54 миллионов световых лет от Земли. Также они наблюдали за чёрной дырой Стрелец А*, находящейся в центре Млечного пути.

Чёрной дырой называют область пространства, обладающую сильным притяжением, из-за которого её не может покинуть свет. Их существование основано на общей теории относительности.

Эти объекты невидимы и поглощают электромагнитное излучение, поэтому их нельзя обнаружить невооружённым глазом. Можно только наблюдать за радиацией, электромагнитными волнами и искажениями пространства вокруг чёрной дыры. Теперь учёные впервые сумели запечатлеть кольцо излучения и материи на краю горизонта событий. 

Изображение представляет собой снимок электромагнитных волн, сделанный при помощи радиотелескопов.

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