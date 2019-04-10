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Как выглядит горизонт событий: первая фотография
Международная команда учёных впервые показала снимок горизонта событий сверхмассивной чёрной дыры, полученный при помощи восьми радиотелескопов, расположенных в разных точках нашей планеты.
Чёрной дырой называют область пространства, обладающую сильным притяжением, из-за которого её не может покинуть свет. Их существование основано на общей теории относительности.
Эти объекты невидимы и поглощают электромагнитное излучение, поэтому их нельзя обнаружить невооружённым глазом. Можно только наблюдать за радиацией, электромагнитными волнами и искажениями пространства вокруг чёрной дыры. Теперь учёные впервые сумели запечатлеть кольцо излучения и материи на краю горизонта событий.
Изображение представляет собой снимок электромагнитных волн, сделанный при помощи радиотелескопов.