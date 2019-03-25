Что заменит Opportunity? NASA испытало новый марсоход
В релизе NASA говорится, что первые тесты ровера прошли в январе 2019 года. Инженеры запустили электронные системы ровера и испытали программное обеспечение аппарата в различных смоделированных фазах его путешествия к Марсу. В целом, испытания были признаны успешными.
Марсоход будет запущен с космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Atlas 541. Ожидается, что поверхности Красной планеты Mars 2020 достигнет 18 февраля 2021 года.
В феврале 2019 года NASA официально объявило о завершении миссии Opportunity. Одноименный ровер проработал на Марсе с 2004 по 2018 годы и внес колоссальный вклад в изучение прошлого Красной планеты.
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