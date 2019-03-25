  • Что заменит Opportunity? NASA испытало новый марсоход
    Ровер Mars 2020 на поверхности Марса в представлении иллюстраторов Фото: NASA/JPL-Caltech
  • Что заменит Opportunity? NASA испытало новый марсоход
    А вот так выглядел предшественник Mars 2020 — почивший в песках Красной планеты ровер Opportunity Фото: NASA/JPL
Космос

Что заменит Opportunity? NASA испытало новый марсоход

Ровер, пока известный под тестовым названием Mars 2020, прошел первые испытания
Популярная Механика
25 марта 2019 в 13:25
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Запуск нового марсохода планируется на 17 июля 2020 года. Ожидается, что, добравшись до поверхности Красной планеты, ровер совершит посадку в кратере Езеро, после чего начнет свою исследовательскую миссию. NASA отмечает, что процесс приземления по плану займет примерно 7 минут. Его главной сложностью станет то, что в это время Mars 2020 будет находиться на автономном управлении с помощью специального программного обеспечения. Таким образом управляющая команда не сможет никак вмешаться в процесс и лишь получит информацию об успешном или неуспешном приземлении

В релизе NASA говорится, что первые тесты ровера прошли в январе 2019 года. Инженеры запустили электронные системы ровера и испытали программное обеспечение аппарата в различных смоделированных фазах его путешествия к Марсу. В целом, испытания были признаны успешными.

Марсоход будет запущен с космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Atlas 541. Ожидается, что поверхности Красной планеты Mars 2020 достигнет 18 февраля 2021 года.

В феврале 2019 года NASA официально объявило о завершении миссии Opportunity. Одноименный ровер проработал на Марсе с 2004 по 2018 годы и внес колоссальный вклад в изучение прошлого Красной планеты.

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