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Весеннее равноденствие 2019: когда кончится зима?
До начала весны остались считаные часы (с астрономической точки зрения)!
Николай Кулапов
20 марта 2019 в 14:16
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Сегодня ночью к нам, в Северное полушарие, придет весна! В 18:42 по Москве солнце сядет за горизонт, но ночь будет длиться столько же, сколько и день – 12 часов. А вообще-то день покажется нам чуточку длиннее – из-за рассветных и вечерних сумерек.
21 марта 2019 года в 00 часов 58 минут по московскому времени в Северном полушарии официально начнется астрономическая весна! С этого момента день продолжет расти, а ночь – убывать, вплоть до летнего солнцестояния 21 июня.
Кстати, пусть вас не смущает то, что поисковик Google запустил «дудл» о равноденствии сегодня, 20 числа. Просто для стран Европы, Африки и Америк оно придется на завтра, на 5:58 после полудня по Eastern Daylight Time (EDT).
Почему бывает равноденствие?
Земля вращается вокруг своей оси (так сменяются день и ночь), но ось эта не строго вертикальна (точнее, не перпендикулярна по отношению к орбите). Из-за этого в течение года то Северное, то Южное полушарие оказываются ближе к звезде – так меняются сезоны.
Промежуточное положение – день, когда верхняя и нижняя половинки планеты освещены одинаково – называется солнцестоянием. Оно бывает дважды в год: в конце марта и сентября.
В дни равноденствий Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе. А если смотреть из космоса, то линия света и тени (в астрономии – терминатор) проходит прямо по земной оси – через северный и южный полюс.
Попробуйте заметить равноденствие на этом видео от NASA (в 12 секундах таймлапса вмесетился весь 2010 год). И сравните, как освещена планета в моменты зимнего и летнего солнцестояний и равноденствий – промежуточных положений.
Да, и кстати, завтра вечером есть еще один повод дождаться темноты: в ночь с 21 на 22 марта будет полнолуние! И довольно яркое, ведь недавно,19 марта, Луна была в ближайшей точке своей орбиты к Земле. Это, конечно, не «кровавое суперлуние», но тоже красиво.
21 марта 2019 года в 00 часов 58 минут по московскому времени в Северном полушарии официально начнется астрономическая весна! С этого момента день продолжет расти, а ночь – убывать, вплоть до летнего солнцестояния 21 июня.
Кстати, пусть вас не смущает то, что поисковик Google запустил «дудл» о равноденствии сегодня, 20 числа. Просто для стран Европы, Африки и Америк оно придется на завтра, на 5:58 после полудня по Eastern Daylight Time (EDT).
Почему бывает равноденствие?
Земля вращается вокруг своей оси (так сменяются день и ночь), но ось эта не строго вертикальна (точнее, не перпендикулярна по отношению к орбите). Из-за этого в течение года то Северное, то Южное полушарие оказываются ближе к звезде – так меняются сезоны.
Промежуточное положение – день, когда верхняя и нижняя половинки планеты освещены одинаково – называется солнцестоянием. Оно бывает дважды в год: в конце марта и сентября.
В дни равноденствий Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе. А если смотреть из космоса, то линия света и тени (в астрономии – терминатор) проходит прямо по земной оси – через северный и южный полюс.
Попробуйте заметить равноденствие на этом видео от NASA (в 12 секундах таймлапса вмесетился весь 2010 год). И сравните, как освещена планета в моменты зимнего и летнего солнцестояний и равноденствий – промежуточных положений.
Да, и кстати, завтра вечером есть еще один повод дождаться темноты: в ночь с 21 на 22 марта будет полнолуние! И довольно яркое, ведь недавно,19 марта, Луна была в ближайшей точке своей орбиты к Земле. Это, конечно, не «кровавое суперлуние», но тоже красиво.