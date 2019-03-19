Космос

Первая карта Ultima Thule: фото

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19 марта 2019 в 15:15
  • Первая карта Ultima Thule: фото
    Фото: NASA/Johns Hopkins Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute, National Optical Astronomy Observatory
Составлена первая геологическая карта Ultima Thule, астероида из Пояса Койпера, сближение с которым в январе 2019 года совершил зонд New Horizons.

На карту нанесены различные части долей объекта, границы между которыми видны до сих пор. Считается, что доли Ultima Thule сформировались из множества отдельных менее крупных камней. Эти небольшие и среднего размера камни сформировали вращающийся диск, который затем образовал одну из долей будущей системы; в дальнейшем ученые надеются построить симуляции, которые бы позволили объяснить с помощью данной гипотезы необычную плоскую форму Ultima Thule.

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NASA, JHU APPLIED PHYSICS LABORATORY, SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE, ESA

Зонд New Horizons был запущен в 2006 году и до изучения Ultima Thule исследовал Плутон — крупнейшую карликовую планету Солнечной системы. Данные, полученные в рамках сближения с Ultima Thule, аппарат будет передавать на Землю в течение примерно 20 месяцев.


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