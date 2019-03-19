Первая карта Ultima Thule: фото
На карту нанесены различные части долей объекта, границы между которыми видны до сих пор. Считается, что доли Ultima Thule сформировались из множества отдельных менее крупных камней. Эти небольшие и среднего размера камни сформировали вращающийся диск, который затем образовал одну из долей будущей системы; в дальнейшем ученые надеются построить симуляции, которые бы позволили объяснить с помощью данной гипотезы необычную плоскую форму Ultima Thule.
NASA, JHU APPLIED PHYSICS LABORATORY, SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE, ESA
Зонд New Horizons был запущен в 2006 году и до изучения Ultima Thule исследовал Плутон — крупнейшую карликовую планету Солнечной системы. Данные, полученные в рамках сближения с Ultima Thule, аппарат будет передавать на Землю в течение примерно 20 месяцев.