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Последняя марсианская панорама
Что удалось снять марсоходу Opportunity перед тем, как он перестал выходить на связь
National Geographic Россия
13 марта 2019 в 13:12
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В середине февраля NASA официально объявило о завершении миссии Opportunity. Ровер, добравшийся до поверхности Марса в 2004 году, перевыполнил свою задачу, продержавшись на Красной планете не изначально запланированные полтора месяца, а 14 лет. Связь с марсоходом была потеряна в июне 2018 года, а в феврале-2019 специалисты NASA окончательно потеряли надежду.
Лебединой песней Opportunity стала марсианская панорама из 354 снимков, сделанных с 13 мая по 10 июня 2018 года в Долине стойкости (Perseverance Valley). Именно там ровер и нашел свое последнее пристанище.
NASA/JPL-Caltech/Cornell/ASU
«Справа от центра виден ободок кратера Индевор, возвышающегося вдали. Слева от него видны следы ровера, уходящие вниз к тем участкам рельефа, с которыми наши ученые хотели познакомиться поближе. А слева и справа, на дальних углах, представлены тальвег Долины стойкости и дно кратера Индевор, ждущие своих будущих исследователей», – рассказывает Джон Каллас, менеджер проекта Opportunity.
Посмотреть панораму в формате 360° можно на сайте NASA.