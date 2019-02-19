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  • Роскосмос отправит двух туристов по «гагаринскому маршруту»
    Фото: Space Adventures
  • Роскосмос отправит двух туристов по «гагаринскому маршруту»
    Фото: Space Adventures
  • Роскосмос отправит двух туристов по «гагаринскому маршруту»
    Фото: Space Adventures
Космос

Роскосмос отправит двух туристов по «гагаринскому маршруту»

Госкорпорация Роскосмос и американская компания Space Adventure, Inc. подписали соответствующий контракт.
Анастасия Баринова
19 февраля 2019 в 13:52
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Роскосмос и Space Adventures сотрудничают в области космического туризма с 2001 года, когда на орбиту впервые было отправлено частное лицо – Денис Тито. Всего за это время по программе космического туризма в космосе побывали семь человек, в том числе Чарльз Симони, слетавший на МКС два раза, и Ануше Ансари – первая женщина-космический турист.

Сама по себе идея о космического туризма возникла еще в 60-х годах прошлого века, но впервые реализовать ее удалось только тогда, когда организацией полетов занялись Роскосмос вместе со Space Adventures. Российская госкорпорация считает это направление очень перспективным: подготовка к полету в космос «любого желающего» позволяет дополнительно загрузить производственные мощности РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс», ЦЭНКИ и другие предприятия ракетно-космической промышленности. При этом в будущем туристов планируют доставлять на МКС быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя.

В рамках недавно заключенного соглашения два непрофессиональных космонавта, чьи имена не называются, полетят в космос на одном корабле до конца 2021 года. Предприятия отрасли уже приступили к созданию транспортного пилотируемого корабля «Союз МС» и ракеты-носителя «Союз-2»; все работы ведутся за счет туристов.

Стоимость тура не озвучивается; по данным от 2016 года, такие полеты стоили до 40 миллионов долларов. Узнайте о других людях, летавших в космос за свои деньги.

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