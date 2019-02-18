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Как работает космический мусорщик: видео
На орбите Земли находятся сотни тысяч обломков космического мусора диаметром более 1 см.
Анастасия Баринова
18 февраля 2019 в 14:58
В конце 70-х годов человечество задумалось о побочном аспекте покорения космоса. Оказалось, что в околоземном пространстве начал накапливаться мусор: обломки техники, отработанные блоки ракет носителей и другие искусственные объекты, не представляющие ценности. Практически каждая миссия оставляла свой грязный след: уже к моменту первого полета в космос Юрия Гагарина там находилось более 200 инородных объектов. По последним данным от 2017 года (по статистике Европейского космического агентства), на орбите Земли находилось около 750 000 элементов мусора размером более 1 см и еще свыше 170 миллионов кусков мусора размером менее 1 см.Если ничего не предпринимать, то к 2055 году процесс саморазмножения остатков космической деятельности человечества станет серьезным препятствием для развития космонавтики. Свое решение предложила британская компания SSTL. Вместе со специалистами Airbus и Университета Суррея ученые разработали аппарат RemoveDebris, оснащенный своеобразным гарпуном, который выстреливает в направлении объекта, пробивая его.
Первые испытания были проведены осенью 2018 года: созданный инженерами «спутник-уборщик» RemoveDebris был доставлен на МКС и выведен на орбиту Земли; затем с борта станции был сброшен фрагмент, имитирующий космический мусор, и аппарат поймал его с помощью сети.
RemoveDebris оснащен камерой и лидаром для отслеживания расположенных неподалеку объектов, а также тремя экспериментальными установками: сетью, гарпуном и тормозным парусом. Недавно появилось видео нового эксперимента: в полутора метрах от аппарата была размещена стенка корпуса спутника формата CubeSat. RemoveDebris выстрелил в него гарпуном со скоростью 20 метров в секунду, успешно поразил цель и захватил ее.
Следующий этап испытаний намечен на март: «уборщик» развернет парус, который поможет ему сойти с орбиты и войти в земную атмосферу, где должен будет сгореть. Узнайте больше о мусорном поясе Земли.
Первые испытания были проведены осенью 2018 года: созданный инженерами «спутник-уборщик» RemoveDebris был доставлен на МКС и выведен на орбиту Земли; затем с борта станции был сброшен фрагмент, имитирующий космический мусор, и аппарат поймал его с помощью сети.
RemoveDebris оснащен камерой и лидаром для отслеживания расположенных неподалеку объектов, а также тремя экспериментальными установками: сетью, гарпуном и тормозным парусом. Недавно появилось видео нового эксперимента: в полутора метрах от аппарата была размещена стенка корпуса спутника формата CubeSat. RemoveDebris выстрелил в него гарпуном со скоростью 20 метров в секунду, успешно поразил цель и захватил ее.
Следующий этап испытаний намечен на март: «уборщик» развернет парус, который поможет ему сойти с орбиты и войти в земную атмосферу, где должен будет сгореть. Узнайте больше о мусорном поясе Земли.