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Космос

NASA объявило о новой миссии

Запуск запланирован на 2023 год, цель — изучение прошлого Вселенной.
Популярная Механика
18 февраля 2019 в 11:34
  • NASA объявило о новой миссии
    Фото: Caltech
Прием заявок на следующую миссию в рамках программы Astrophysics Explorers Program был открыт NASA в 2016 году. Теперь агентство определило новую миссию, получившую название SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer).

SPEHEREx должна будет изучить более 300 миллионов галактик, а также будет исследовать и Млечный Путь (как ожидается, будет детально рассмотрено около 100 миллионов звезд в нашей Галактике). Каждые шесть месяцев телескоп миссии будет осуществлять полный обзор неба, так что к концу работы, как предполагается, он картирует небо в 96 цветовых полосах.

Перед SPEHEREx поставлены три основные цели:

- изучение физики расширения Вселенной;

- исследование истории света, производимого галактиками; 

- поиск возможных ингредиентов для возникновения жизни в Млечном Пути.

Без учета затрат на запуск стоимость миссии оценивается в 242 миллиона долларов. Старт намечен на 2023 год.

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