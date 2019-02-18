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NASA объявило о новой миссии
Запуск запланирован на 2023 год, цель — изучение прошлого Вселенной.
SPEHEREx должна будет изучить более 300 миллионов галактик, а также будет исследовать и Млечный Путь (как ожидается, будет детально рассмотрено около 100 миллионов звезд в нашей Галактике). Каждые шесть месяцев телескоп миссии будет осуществлять полный обзор неба, так что к концу работы, как предполагается, он картирует небо в 96 цветовых полосах.
Перед SPEHEREx поставлены три основные цели:
- изучение физики расширения Вселенной;
- исследование истории света, производимого галактиками;
- поиск возможных ингредиентов для возникновения жизни в Млечном Пути.
Без учета затрат на запуск стоимость миссии оценивается в 242 миллиона долларов. Старт намечен на 2023 год.