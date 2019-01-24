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Новый (и лучший) снимок черной дыры в центре нашей галактики
Для создания этого снимка пришлось задействовать 13 мощнейших телескопов по всему миру.
Разрешение нового снимка в два раза превышает разрешение предыдущего, а связанное с ним исследование было опубликовано на страницах
Предположения о наличии мощного потока вещества и излучения внутри столь крупной черной дыры не подтвердились. Причина, скорее всего, заключается в том, что поток просто направлен в сторону наблюдателей с Земли, а потому его очертания неразличимы.