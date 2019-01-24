Поехали с нами!
По Шёлковому пути с «National Geographic Россия»
В Узбекистан с шеф-фотографом Андреем Каменевым!
Подробнее
Космос

Новый (и лучший) снимок черной дыры в центре нашей галактики

Для создания этого снимка пришлось задействовать 13 мощнейших телескопов по всему миру.
Популярная Механика
24 января 2019 в 13:04
210
  • Новый (и лучший) снимок черной дыры в центре нашей галактики
    Фото: Astrophysical Journal
Сама по себе черная дыра поглощает свет, так что увидеть ее практически невозможно. Однако центр галактики (там, где покоится черная дыра) полон материи, которая действует как своего рода матовое стекло. По словам Эдуардо Роса из Института Макса Планка, именно так ученым удалось разглядеть саму черную дыру.

Разрешение нового снимка в два раза превышает разрешение предыдущего, а связанное с ним исследование было опубликовано на страницах Astrophysical Journal. Для захвата изображения исследователи использовали 13 мощных телескопов по всему миру.

Предположения о наличии мощного потока вещества и излучения внутри столь крупной черной дыры не подтвердились. Причина, скорее всего, заключается в том, что поток просто направлен в сторону наблюдателей с Земли, а потому его очертания неразличимы.

Тоже интересно

Рождение и смерть солнечной вспышки: самая подробная 3D-модель

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Немцы рассказали, за что не любят русских туристов
Немцы рассказали, за что не любят русских туристов
Тоже интересно
Как умер Александр Македонский: новая версия
Как умер Александр Македонский: новая версия
Костюм, ставший легендой
Бикини: слитно или раздельно
Бикини: слитно или раздельно