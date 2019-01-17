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  • Первое растение, выращенное на Луне, погибло в первую же ночь
    Контейнер, в котором живые организмы прибыли на обратную сторону Луны Фото: Chongqing University
  • Первое растение, выращенное на Луне, погибло в первую же ночь
    Фото: Chongqing University
Космос

Первое растение, выращенное на Луне, погибло в первую же ночь

Не имеющий аналогов в истории китайский эксперимент подошел к концу.
National Geographic Россия
17 января 2019 в 13:12
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Ранее мы писали об успешных результатах миссии «Чанъэ-4», в ходе которой одноименная китайская межпланетная станция впервые в истории совершила успешную посадку на обратной стороне Луны. На борту станции находился герметичный контейнер с семенами земных растений, личинками дрозофилы и дрожжевыми грибками. В результате китайцам удалось прорастить семена хлопчатника в условиях лунной гравитации.

Тем не менее жизнь земных растений на обратной стороне Луны продолжалась недолго. 13 января «Чанъэ-4» перевели в спящий режим, в котором все системы станции были отключены. По словам профессора Се Гэн Синя, руководителя эксперимента, температура внутри контейнера опустилась до минус 170 градусов по Цельсию.

«Живые организмы в контейнере просто не могли пережить лунную ночь», – цитирует Се Гэн Синя агентство «Синьхуа».

Исследователи надеются, что их эксперимент предоставит важную информацию, необходимую для  создания жизнеспособной лунной базы, и пробудит в молодежи энтузиазм к изучению космоса.

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