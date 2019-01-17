Первое растение, выращенное на Луне, погибло в первую же ночь
Тем не менее жизнь земных растений на обратной стороне Луны продолжалась недолго. 13 января «Чанъэ-4» перевели в спящий режим, в котором все системы станции были отключены. По словам профессора Се Гэн Синя, руководителя эксперимента, температура внутри контейнера опустилась до минус 170 градусов по Цельсию.
«Живые организмы в контейнере просто не могли пережить лунную ночь», – цитирует Се Гэн Синя агентство «Синьхуа».
Исследователи надеются, что их эксперимент предоставит важную информацию, необходимую для создания жизнеспособной лунной базы, и пробудит в молодежи энтузиазм к изучению космоса.
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