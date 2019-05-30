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Санкт-Петербург по традиции внес немалую лепту в привлечение турпотока в Россию. На фото: прибытие ретро-поезда на Витебский вокзал. Фото: Александр Атоян
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Париж остается главной приманкой для туристов во Франции, но немало людей приезжают и в Марсель. Фото: Pixabay
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Кордоба, ИспанияИспания с милыми улочками своих городов заняла второе место в рейтинге UNWTO. Фото: Pixabay
Россия вошла в топ-20 самых посещаемых стран мира в 2018 году
Как и в прошлые годы, на вершине рейтинга находится Франция, принявшая 93,2 миллиона иностранных гостей. По сравнению с 2017 годом, прирост турпотока составил 7,3%. На втором месте – Испания (82,8 млн), на третьем – США (82,2 млн).
10 самых посещаемых стран в 2018 году*
1. Франция (93,2 млн туристов)
2. Испания (82,8)
3. США (82,2)
4. Китай (62,9)
5. Италия (62,1)
6. Турция (45,8)
7. Мексика (41,4)
8. Германия (38,9)
9. Таиланд (38,3)
10. Великобритания (35,1)
Наибольший прирост из всех стран топ-10 показала Турция – плюс 21,7% по сравнению с 2017 годом. Если же брать все страны мира, то вне конкуренции оказался Таджикистан – плюс 190%.
Россия в новом рейтинге UNWTO заняла 16-е место – 24,6 млн иностранных туристов, что практически повторяет результат 2017 года (23,9 млн туристов). Таким образом можно сделать вывод, что проведение чемпионата мира по футболу не оказало принципиального влияния на объемы турпотока в страну.
Общее число туристов в мире в 2018 году составило 1,4 млрд человек – на 5,6% больше, чем годом ранее.
Инфографику с другими интересными цифрами из отчета UNWTO можно посмотреть здесь.
*по данным UNWTO