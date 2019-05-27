  • Готовьте телефоны на проверку: Китай ужесточил контроль при въезде в страну
    Ночные рыбаки в бухте города Шэньчжэнь, Китай. Но увидеть их удастся только тем, чья цель визита соответствует заявленной. Фото: Сергей Богомяко
  • Готовьте телефоны на проверку: Китай ужесточил контроль при въезде в страну
    Серебряная ночь в Фэнхуане, Китай. Фото: Евгений Самученко, или Q-lieb-in
  • Готовьте телефоны на проверку: Китай ужесточил контроль при въезде в страну
    Запретный город — самый обширный дворцовый комплекс в мире. Пекин, Китай. Фото: Ольга Лакеева
Путешествия

Готовьте телефоны на проверку: Китай ужесточил контроль при въезде в страну

Пограничники могут заставить вас предъявить содержимое фотоальбомов и личных переписок в мессенджерах.
National Geographic Россия
27 мая 2019 в 18:19

Об ужесточении пропускного режима при въезде в Китай предупреждает Генкосульство РФ в Гуанчжоу, одном из трех крупнейших городов страны. Сообщается, что таким образом китайские власти планируют выявлять путешественников, чьи реальные цели въезда в страну не соответствуют категории оформленной визы.

К пассажирам, вызвавшим подозрения у сотрудников миграционной службы, могут быть предприняты «соответствующие меры выборочного контроля», в частности, индивидуальное собеседование и проверка содержимого телефонов. Ко второму пункту относятся:

а) фото- и видеоматериалы;

б) электронные документы;

в) переписки в мессенджерах (WhatsApp, Viber, WeChat и других).

В случае обнаружения компрометирующей, по мнению китайской стороны, информации, владельцу телефона могут запретить въезд на территорию страны.

А теперь самое интересное. «Человек, в отношении которого принято такое решение, препровождаются в специальное помещение, доступ к нему консульских должностных лиц или представителей авиакомпании запрещается.  Питание предоставляется однократно. Задержание производится до момента его возвращения ближайшим рейсом в страну прибытия. Рассчитываем, что российские граждане, столкнувшиеся с отказом во въезде, проинформируют Генеральное консульство об обстоятельствах случившегося», – говорится в сообщении.

По данным Росстата, в 2018 году Китай посетили 2,01 млн российских граждан.

Тоже интересно

О чем молчат бортпроводники: новое исследование о количестве нападений и домогательств

Обсудить
СМИ2
Ученые сняли на видео, как паук стреляет собой в жертву
Ученые сняли на видео, как паук стреляет собой в жертву
Тоже интересно
В Японии ввели налог на выезд из страны
В Японии ввели налог на выезд из страны
Женщины моря
Женщины моря