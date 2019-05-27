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Ночные рыбаки в бухте города Шэньчжэнь, Китай. Но увидеть их удастся только тем, чья цель визита соответствует заявленной. Фото: Сергей Богомяко
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Серебряная ночь в Фэнхуане, Китай. Фото: Евгений Самученко, или Q-lieb-in
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Запретный город — самый обширный дворцовый комплекс в мире. Пекин, Китай. Фото: Ольга Лакеева
Готовьте телефоны на проверку: Китай ужесточил контроль при въезде в страну
Об ужесточении пропускного режима при въезде в Китай предупреждает Генкосульство РФ в Гуанчжоу, одном из трех крупнейших городов страны. Сообщается, что таким образом китайские власти планируют выявлять путешественников, чьи реальные цели въезда в страну не соответствуют категории оформленной визы.
К пассажирам, вызвавшим подозрения у сотрудников миграционной службы, могут быть предприняты «соответствующие меры выборочного контроля», в частности, индивидуальное собеседование и проверка содержимого телефонов. Ко второму пункту относятся:
а) фото- и видеоматериалы;
б) электронные документы;
в) переписки в мессенджерах (WhatsApp, Viber, WeChat и других).
В случае обнаружения компрометирующей, по мнению китайской стороны, информации, владельцу телефона могут запретить въезд на территорию страны.
А теперь самое интересное. «Человек, в отношении которого принято такое решение, препровождаются в специальное помещение, доступ к нему консульских должностных лиц или представителей авиакомпании запрещается. Питание предоставляется однократно. Задержание производится до момента его возвращения ближайшим рейсом в страну прибытия. Рассчитываем, что российские граждане, столкнувшиеся с отказом во въезде, проинформируют Генеральное консульство об обстоятельствах случившегося», – говорится в сообщении.
По данным Росстата, в 2018 году Китай посетили 2,01 млн российских граждан.