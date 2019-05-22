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Современный Робинзон: мужчина купил и облагородил необитаемый остров на Сейшелах
Англичанин купил необитаемый остров на Сейшелах и переехал туда навсегда.
Анастасия Баринова
22 мая 2019 в 12:40
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В состав Сейшельского архипелага входят 115 островов, из которых только 33 обитаемы. Сейчас это популярное туристическое направление с роскошными отелями; некоторые острова принадлежат миллиардерам, но в середине прошлого века небольшой участок суши можно было купить за символическую сумму. Именно так и поступил 36-летний англичанин Брендон Гримшоу (Brendon Grimshaw) в 1962 году.
В конце 50-х он вернулся домой из Африки, где много лет работал журналистом, и решил подыскать себе дом для постоянного места жительства. Оказавшись в отпуске на Сейшелах, он посетил необитаемый остров Муайен (Moyenne) и тут же понял, что останется здесь навсегда. Он нашел хозяина, поужинал с ним и договорился о сделке. Участок суши в Индийском океане площадью 0,089 км², лежащий в 4,5 км к северу от Маэ, обошелся ему в 8 тысяч фунтов (около 13 тысяч долларов на тот момент).
Брендон нашел помощника из числа жителей Сейшельских островов, Рене Лафортуне (Rene Lafortune), и вместе они приступили к благоустройству территории. Первое время питьевую воду приходилось привозить с Маэ, а дождевая использовалась для полива: Гримшоу и Лафортен сажали пальмы, манго и другие плодовые деревья. За 39 лет совместной работы на острове появилось 16 тысяч новых деревьев.
Брендон также привлек на остров множество птиц – раньше их здесь не было, но он кропотливо перевозил их с соседних островов. Они улетали, он возвращался за ними снова и прикармливал, пока те не убедились в комфортности нового места. Англичанин также дал шанс на выживание сотням морских черепах: на других островах они почти вымерли, но здесь им обеспечены безопасные условия.
Со временем на острове появилось электричество и был подведен телефонный кабель. Также Брендону удалось добиться для острова статуса национального парка (Moyenne Island National Park): здесь на 1 кв.метр обитает самое большое количество видов животных. Муайен был открыт для туристов, но только в рамках короткой экскурсии, без ночевки. Стоимость входного билета составляла 12 евро; в эту сумму также входили отдых на пляже и обед).
В 2007 году Рене скончался, но Брендон не страдает от одиночества. По его словам, за всю свою жизнь он чувствовал себя одиноким лишь один раз: когда ему пришлось провести ночь в лондонской ночлежке.
Благоустроенный участок земли на Сейшелах привлек внимание богатых людей: принц Саудовской Аравии предложил за остров 50 миллионов долларов; были и другие желающие, но «Робинзон» отказался. Он был уверен, что новый владелец тут же построит здесь отель и убьет природное разнообразие.
По слухам, еще одной причиной нежелания расставаться с островом были сокровища, которые, как считается, здесь зарыл знаменитый пират Оливье Левассёр. Брендон признавался, что некоторое время – особенно на первых порах – он пытался искать клад, переворачивая камни, но если он и добился успеха – об этом ничего не известно.
В 2012 году он умер в возрасте 86 лет. Остров остается национальным парком, и плату за его посещение взимает живущий здесь смотритель. Узнайте о японце, выбравшем похожий жизненный путь.
В конце 50-х он вернулся домой из Африки, где много лет работал журналистом, и решил подыскать себе дом для постоянного места жительства. Оказавшись в отпуске на Сейшелах, он посетил необитаемый остров Муайен (Moyenne) и тут же понял, что останется здесь навсегда. Он нашел хозяина, поужинал с ним и договорился о сделке. Участок суши в Индийском океане площадью 0,089 км², лежащий в 4,5 км к северу от Маэ, обошелся ему в 8 тысяч фунтов (около 13 тысяч долларов на тот момент).
Брендон нашел помощника из числа жителей Сейшельских островов, Рене Лафортуне (Rene Lafortune), и вместе они приступили к благоустройству территории. Первое время питьевую воду приходилось привозить с Маэ, а дождевая использовалась для полива: Гримшоу и Лафортен сажали пальмы, манго и другие плодовые деревья. За 39 лет совместной работы на острове появилось 16 тысяч новых деревьев.
Брендон также привлек на остров множество птиц – раньше их здесь не было, но он кропотливо перевозил их с соседних островов. Они улетали, он возвращался за ними снова и прикармливал, пока те не убедились в комфортности нового места. Англичанин также дал шанс на выживание сотням морских черепах: на других островах они почти вымерли, но здесь им обеспечены безопасные условия.
Со временем на острове появилось электричество и был подведен телефонный кабель. Также Брендону удалось добиться для острова статуса национального парка (Moyenne Island National Park): здесь на 1 кв.метр обитает самое большое количество видов животных. Муайен был открыт для туристов, но только в рамках короткой экскурсии, без ночевки. Стоимость входного билета составляла 12 евро; в эту сумму также входили отдых на пляже и обед).
В 2007 году Рене скончался, но Брендон не страдает от одиночества. По его словам, за всю свою жизнь он чувствовал себя одиноким лишь один раз: когда ему пришлось провести ночь в лондонской ночлежке.
Благоустроенный участок земли на Сейшелах привлек внимание богатых людей: принц Саудовской Аравии предложил за остров 50 миллионов долларов; были и другие желающие, но «Робинзон» отказался. Он был уверен, что новый владелец тут же построит здесь отель и убьет природное разнообразие.
По слухам, еще одной причиной нежелания расставаться с островом были сокровища, которые, как считается, здесь зарыл знаменитый пират Оливье Левассёр. Брендон признавался, что некоторое время – особенно на первых порах – он пытался искать клад, переворачивая камни, но если он и добился успеха – об этом ничего не известно.
В 2012 году он умер в возрасте 86 лет. Остров остается национальным парком, и плату за его посещение взимает живущий здесь смотритель. Узнайте о японце, выбравшем похожий жизненный путь.