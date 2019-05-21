Потери Алматы и самое дорогое бронирование: анализ рынка деловых поездок за первый квартал 2019 года
«Проживание в отелях составляет значительную часть расходов компаний на командировки. В частности, в I квартале 2019 года затраты ведущих российских и зарубежных компаний, работающих в России, на размещение своих сотрудников выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 1 млрд. рублей», – отметила генеральный директор «Аэроклуба» Юлия Липатова.
Исследование показало, что самыми популярными с точки зрения отельной инфраструктуры остаются две столицы. Первое место занимает Москва – 15% всех отельных бронирований. На втором месте – Санкт-Петербург (6%), на третьем – Краснодар (доля не уточняется).
Спрос на отели «пять звезд» за границей в I квартале 2019 года достиг 19%, в то время как по России в отелях этой категории представители бизнеса живут лишь в 8% случаев. Наибольшей популярностью пользуются отели «четыре звезды», на них приходится 42% всех бронирований, причем за рубежом гостиницам этой категории деловые путешественники отдают предпочтение в половине случаев. На трехзвездочные отели приходится 40% бронирований, причем за границей доля ночей, проведенных в этих отелях представителями бизнеса, составляет лишь 25%.
Самым дорогим бронированием первого квартала 2019 года стало проживание сотрудника FMCG-компании во время Российского инвестиционного форума в Сочи. Ночь в отеле в непосредственной близости от мероприятия стоила компании 48 тысяч рублей. Самое дорогое зарубежное бронирование было совершенно представителем компании добывающего и обрабатывающего сектора экономики – за ночь в пятизвездочном отеле в Женеве он заплатил 158 тысяч рублей.