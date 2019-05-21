  • Потери Алматы и самое дорогое бронирование: анализ рынка деловых поездок за первый квартал 2019 года
    Фото: Pixabay
  • Потери Алматы и самое дорогое бронирование: анализ рынка деловых поездок за первый квартал 2019 года
    В I квартале 2019 года 19% деловых путешественников останавливались в пятизвездочных отелях Фото: Pixabay
Путешествия

Потери Алматы и самое дорогое бронирование: анализ рынка деловых поездок за первый квартал 2019 года

Как изменились цены на размещение и спрос на отельную инфраструктуру в России и за рубежом у представителей бизнеса и какие гостиницы пользовались наибольшей популярностью — в исследовании аналитиков агентства делового туризма «Аэроклуб».
Аэроклуб
21 мая 2019 в 17:50
По сравнению с I кварталом 2018 года общий рост бронирований номеров как за границей, так и по России составил 7%. Число бронирований по России выросло на 9%, при этом количество ночей за рубежом сократилось на 5%. Доля бронирований отелей за границей в общем числе ночей составила лишь 14%.

«Проживание в отелях составляет значительную часть расходов компаний на командировки. В частности, в I квартале 2019 года затраты ведущих российских и зарубежных компаний, работающих в России, на размещение своих сотрудников выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 1 млрд. рублей», – отметила генеральный директор «Аэроклуба» Юлия Липатова.

Исследование показало, что самыми популярными с точки зрения отельной инфраструктуры остаются две столицы. Первое место занимает Москва – 15% всех отельных бронирований. На втором месте – Санкт-Петербург (6%), на третьем – Краснодар (доля не уточняется).

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Эксперты отметили резкое падение спроса со стороны представителей бизнеса на размещение в Алматы. Несмотря на то, что деловые путешественники стали на 50% реже останавливаться в крупнейшем мегаполисе Казахстана, он сохранил лидирующую позицию. Средняя стоимости ночи в отелях Алматы выросла на 20% за год и достигла 5400 рублей. Интерес к Парижу, напротив, вырос на 48%, несмотря на самую высокую среднюю стоимость за ночь по рейтингу, которая составила 13 тысяч рублей. На третьей позиции, переместившись с седьмой годом ранее, столица Белоруссии Минск. Спрос на это направление также вырос на 48%. Замыкает топ-5 деловой центр севера Италии Милан и столица Австрии Вена.

Спрос на отели «пять звезд» за границей в I квартале 2019 года достиг 19%, в то время как по России в отелях этой категории представители бизнеса живут лишь в 8% случаев. Наибольшей популярностью пользуются отели «четыре звезды», на них приходится 42% всех бронирований, причем за рубежом гостиницам этой категории деловые путешественники отдают предпочтение в половине случаев. На трехзвездочные отели приходится 40% бронирований, причем за границей доля ночей, проведенных в этих отелях представителями бизнеса, составляет лишь 25%.

Самым дорогим бронированием первого квартала 2019 года стало проживание сотрудника FMCG-компании во время Российского инвестиционного форума в Сочи. Ночь в отеле в непосредственной близости от мероприятия стоила компании 48 тысяч рублей. Самое дорогое зарубежное бронирование было совершенно представителем компании добывающего и обрабатывающего сектора экономики – за ночь в пятизвездочном отеле в Женеве он заплатил 158 тысяч рублей.

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