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Мальдивы не зря считаются одним из самых прекрасных мест на планете Фото: www.sunsiyam.com
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Те, кому удалось пожить под водой, получают воспоминания на всю жизнь Фото: www.conradmaldives.com
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Впрочем, и просто поужинать под водой тоже недурно Фото: www.conradmaldives.com
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Скажи мне: «Да» Фото: www.conradmaldives.com
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Чтобы описать фауну Мальдив, недостаточно слов — лучше просто увидеть Фото: www.luxresorts.com/en/maldives/hotel/luxsouthariatoll
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Фото: www.luxresorts.com/en/maldives/hotel/luxsouthariatoll
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Фото: www.luxresorts.com/en/maldives/hotel/luxsouthariatoll
Острова, с которых не хочется возвращаться
Мальдивские острова настолько крошечные, что каждый отель здесь занимает отдельный остров. До ближайших к международному аэропорту Мале добираются на катере, на соседние же атоллы возит мальдивское аэротакси — маленькие гидросамолеты, и в этом случае каникулы прямо сразу же начинаются с захватывающего приключения. Самолетик, фыркая, низко скользит над океаном и время от времени приводняется, чтобы высадить пассажиров. Вид пилота в резиновых шлепанцах за штурвалом мгновенно настраивает на курортный лад. А крошечные коралловые острова на синей глади океана с высоты выглядят так красиво, что даже бояться забываешь.
Пожить на необитаемом острове
Мальдивские острова такие маленькие, что на большинстве из них умещается только одна деревня. А отели приходится строить на необитаемых — тоже, не больше одного на единицу суши. Так что, заселяясь в отель, вы получаете в свое распоряжение целый остров. Вернее, островок. Например, Иру Фишу, на котором стоит курорт The Sun Siyam Iru Fushi, можно обойти по побережью минут за тридцать. Виллы, в которых живут гости, стоят или на пляже, разделенные тропическим зарослями, или прямо в воде на сваях. При этом все, что запрятано в глубине: рестораны, спа, караоке и детский клуб — найти сходу непросто, даже несмотря на деревянные дощечки-указатели. Лучшего места, чтобы поиграть в робинзонов, найти сложно: самый тепличный городской ребенок очень быстро научится здесь ориентироваться по карте.
Подружиться с Морским дьяволом
Гигантский морской дьявол, или, как его еще называют, манта — почетный обитатель Мальдивского архипелага и самый крупный скат в природе. У него грозное имя, но издалека он больше всего похож на огромное ожившее одеяло. Размах конечностей манты может быть больше девяти метров, хотя здесь чаще всего встречаются пятиметровые середнячки. Несмотря на демонические плавники-рога, гигантский морской дьявол добродушен и ленив: питается планктоном и мелкой рыбешкой, а передвигается не спеша, словно видит на ходу сны. Манты — ночные рыбы, и, когда на курортные острова опускаются сумерки, они подплывают вплотную к сваям, на которых стоят бунгало — сотрудники отеля подкармливают добродушных гигантов, и в этом можно принять участие.
Полюбить рыбу
Если бы национальную кухню Мальдив нужно было описать одним словом, то это было бы слово «тунец». Местные жители готовы есть его на обед, завтрак и ужин. Гарудия, суп из тунца с лаймом, перцем чили и луком, который подают как сам по себе, так и с вареным белым рисом или лепешками чапати, считается идеальным ланчем в жаркий день; мас хуни — подкопченный тунец, мелко порубленный с луком, чили и кокосом, — популярная утренняя еда, а фихуну мас — тунец на гриле с кумином, листями карри и черным перцем — обычно подают вечером.
Разобраться с кокосами
На Мальдивах кокосы повсюду: растут над головой, валяются под ногами, а из их скорлупок сделана добрая половина деталей интерьера, посуды и дизайнерских аксессуаров в номерах. У местных жителей для всякой стадии развития ореха — свое отдельное слово, как для снега у эскимосов. Все начинается с курумбы — это кокос, из которого пьют приятную кисловатую воду и выскабливают отпиленной верхушкой нежную мякоть. Потом наступает пора габули: мякоть становится чуть тверже, из нее уже можно готовить десерты. Дожившие до следующей стадии жизни кокосы идут на стружку, из которой делают молоко, вторые блюда и отправляют в салаты. Впрочем, знать это нужно не только для гастрономической эрудиции, но и для того, чтобы поучиться у мальдивцев оптимизму: кокос не бывает незрелым, он может быть первой, второй и третьей степени спелости.
Увидеть летучую собаку
Если щенка чихуахуа нарядить в костюм Бэтмена, он будет выглядеть точь-в-точь, как упитанный крылан. Чаще всего это млекопитающее так и называют — летучая собака. Крыланы относятся к рукокрылым, но выглядят гораздо дружелюбнее, чем летучие мыши. К тому же не пугают людей по ночам и не являются хищниками. Миляги-крыланы на Мальдивах иногда летают днем. В основном, с пальмы на пальму, чтобы перекусить бананами или повисеть вниз головой, выпучив глаза на отдыхающих. Летучие собаки – существа водоплавающие, но океану предпочитают пресноводные реки и решаются окунуться только тогда, когда на суше становится слишком жарко.
Отыскать карту сокровищ
Остров Dhidhoofinolhu, где находится отель Lux South Ari Atoll, растянулся в длину на пару километров и весь утопает в зелени. Каждое утро где-то посреди острова прячут бутылку с посланием. Нашедшего ждет приз. Сначала слегка удивляет, когда видишь взрослых и детей, увлеченно обследующих все кусты и деревья, но потом обнаруживаешь себя за тем же занятием. Дело тут не только в приятном призе – затягивает сам процесс.
Есть еще на острове дерево желаний. По понедельникам, в 11 часов утра здесь происходит ритуал – на специальных ленточках желающие пишут свои заветные мечты и вешают на дерево. Говорят, что через год желание сбудется, но с гарантиями тут, разумеется, сложно. Впрочем, есть и второй вариант: два раза в год это дерево сильно-сильно трясут специально обученные люди. Две упавшие ленточки обеспечивают их хозяину недельный отдых в одном из отелей сети Lux.
Побыть в покое
Возможно, в силу островного образа жизни мальдивцы трепетно относятся к личному пространству и тишине. На большинстве курортов бунгало и виллы расположены на достаточном удалении друг от друга, нет ни ночных клубов, ни дискотек, и даже кажется, что сотрудники отелей разговаривают полушепотом. Это особенно удобно, если у вас капризный маленький ребенок. На Мальдивах не будет проблем с тем, чтобы уложить его спать, и он совершенно точно он не проснется в полночь от грохота музыки.
Поплавать среди акул
Мальдивские острова окружены живописными коралловыми рифами, вокруг которых суетятся рыбы яркие настолько, что кажутся мультяшной заставкой. Чтобы увидеть их, даже нырять не нужно – достаточно просто зайти в воду по колено или посмотреть вниз с террасы бунгало, ведь вода прозрачная на многие метры. А во время снорклинга можно увидеть огромных и невозмутимых черепах, которые плавают с достоинством каравелл; осьминогов, морских звезд и маленьких рифовых акул, которые кажутся игрушечными. А если отплыть подальше, то можно встретить и большую китовую акулу.
Это самые большие рыбы на планете, они вырастают до 25 метров, но при этом питаются планктоном и совершенно не опасны для людей. Зато нырнуть и увидеть гигантское красивое животное, которое медленно, как корабль обходит свои владения – бесценно. У каждой китовой акулы свой уникальный рисунок возле плавника. Его фотографируют и сравнивают с теми, что уже встречались. Если рисунок пятен раньше не встречался – акуле присваивается номер и имя – в честь того, кто первым ее сфотографировал. Почему бы и нет? Акула Марина или акула Алексей – звучит же! Главное – точно изучить ареал их обитания и захватить подводную камеру. Обычно акулы обитают к юго-востоку от Мале.
Пожить под водой
Только представьте себе: ложишься спать, а за окном плывет косяк рыб. Тут акула махнула хвостом, там рыбы-попугаи, а вот скат с хвостом. В отеле Conrad Maldives Rangali Island открылась вилла, в которой целый этаж находится под водой. И это совсем не страшно – чувствуешь себя на борту субмарины, правда, очень комфортабельной. Правда, порой бывает сложно заснуть – боишься пропустить интересное. Если жить под водой вы пока не рискуете, то можно хотя бы поужинать – подводный ресторан на острове тоже есть.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Виза
Взрослым россиянам въезда на Мальдивы достаточно иметь загранпаспорт, а детям —стандартный пакет документов для поездки за рубеж.
Перелет
Кроме прямых рейсов «Аэрофлота», комфортный вариант добраться из Москвы до Мале — арабские авиакомпании. В конце прошлого года к ним присоединилась Oman Air: билет туда и обратно с короткой стыковкой в терминале аэропорта Мускат можно поймать за тридцать с небольшим тысяч рублей.
Климат
Температура воздуха на Мальдивах почти никогда не поднимается выше +30°C, влажность почти не ощущается, а самым сухим временем года считается весна.