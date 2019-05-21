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О чем молчат бортпроводники: новое исследование о количестве нападений и домогательств
Страховая компания опросила стюардесс и пассажиров в Великобритании.
Анастасия Баринова
21 мая 2019 в 13:13
Британская страховая компания обратила внимание на то, что авиапассажиры имеют круглосуточный доступ к алкоголю в магазинах и барах аэропортов, и это приводит к проблемам. Ситуация усугубляется приемом лекарств с целью избежать страха полета. Но в сочетании со спиртным эффект таблеток оказывается взрывным.
Для того, чтобы понять масштабы проблемы, эксперты опросили 100 стюардесс в прошлом году, а затем повторили опрос недавно. Результаты оказались шокирующими: пьяные пассажиры (а также те, что находятся под действием лекарств) стали чаще нападать на бортпроводников. Если в рамках прошлого опроса 28% опрашиваемых сообщили о физической агрессии, то теперь этот показатель достиг 38%. Правда, незначительно снизился объем попыток сексуального насилия: с 8% до 7%.
Но и это является возмутительным, подчеркивает руководитель исследования Том Бишоп (Tom Bishop). Выполняя свою работу, члены экипажа оказываются «запертыми в ловушке» и вынуждены терпеть неадекватное поведение пассажиров. Даже если те не прибегают к насилию, они не особенно вежливы: 46% опрошенных бортпроводников рассказали о том, что столкнулись с грубостью.
Эксперты также опросили 2000 пассажиров, чтобы понять, как они избавляются от боязни летать. На долю антидепрессантов пришлось 24% лекарств, и еще 21% – на снотворное. Со своей стороны 68% работающих на борту людей отметили, что за минувший год количество «лечащихся» подобным образом выросло (33% назвали рост «значительным»). Также 54% бортпроводников вынуждены были контактировать с пьяными пассажирами, которые купили алкоголь еще до посадки на рейс.
В страховой компании напоминают о том, что мешать алкоголь с лекарствами нельзя, и просят уважительно вести себя по отношению к людям, работающим на борту. А страх перед полетом могут эффективно снять симпатичные животные.
Для того, чтобы понять масштабы проблемы, эксперты опросили 100 стюардесс в прошлом году, а затем повторили опрос недавно. Результаты оказались шокирующими: пьяные пассажиры (а также те, что находятся под действием лекарств) стали чаще нападать на бортпроводников. Если в рамках прошлого опроса 28% опрашиваемых сообщили о физической агрессии, то теперь этот показатель достиг 38%. Правда, незначительно снизился объем попыток сексуального насилия: с 8% до 7%.
Но и это является возмутительным, подчеркивает руководитель исследования Том Бишоп (Tom Bishop). Выполняя свою работу, члены экипажа оказываются «запертыми в ловушке» и вынуждены терпеть неадекватное поведение пассажиров. Даже если те не прибегают к насилию, они не особенно вежливы: 46% опрошенных бортпроводников рассказали о том, что столкнулись с грубостью.
Эксперты также опросили 2000 пассажиров, чтобы понять, как они избавляются от боязни летать. На долю антидепрессантов пришлось 24% лекарств, и еще 21% – на снотворное. Со своей стороны 68% работающих на борту людей отметили, что за минувший год количество «лечащихся» подобным образом выросло (33% назвали рост «значительным»). Также 54% бортпроводников вынуждены были контактировать с пьяными пассажирами, которые купили алкоголь еще до посадки на рейс.
В страховой компании напоминают о том, что мешать алкоголь с лекарствами нельзя, и просят уважительно вести себя по отношению к людям, работающим на борту. А страх перед полетом могут эффективно снять симпатичные животные.