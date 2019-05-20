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«Аэрофлот» отменил/перенес ряд итальянских рейсов на 21 и 22 мая
Решение принято вследствие массовых забастовок сотрудников аэропортов на Апеннинах.
Как сообщает пресс-служба «Аэрофлота», речь идет о четырех рейсах из аэропорта Шереметьево и обратно:
• SU2424/SU2425 – Москва – Болонья – Москва;
• SU2410/ SU2411 – Москва – Милан – Москва;
• SU2418/ SU2419;
• SU2406/ SU2407 – Москва – Рим – Москва.
«Пассажиры оповещаются через call-центр и будут отправлены последующими рейсами. Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами «Аэрофлота»», — говорится в сообщении.
Также было изменено время вылета некоторых рейсов:
• SU2404 из Шереметьево в Рим вместо 18:40 вылетит в 22:05;
• SU2405 из Рима в Шереметьево вместо 23:55 вылетит в 2:05 22 мая;
• SU2429 из Болоньи в Шереметьево вылетит 21 мая в 23:50 вместо 00:05 22 мая.По информации Independent, забастовка сотрудников итальянских аэропортов продлится 24 часа. Национальный перевозчик, Alitalia, был вынужден отменить или перенести более 300 рейсов; британский лоукостер Easyjet отменил 30 рейсов.