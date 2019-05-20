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«Это трагедия»: в районе Мачу-Пикчу строят аэропорт
Работы идут в древнем городе Чинчеро — воротах в Священную долину Перуанских Анд.
Анастасия Баринова
20 мая 2019 в 14:43
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О планах по строительству нового аэропорта в районе Мачу-Пикчу в 2012 году объявил Ольянта Умала, бывший тогда президентом Перу (а разговоры о строительстве шли ещё в 70-х).
Проект стоимостью несколько миллиардов долларов призван способствовать развитию туризма в регионе. В настоящее время ближайший к Мачу-Пикчу аэропорт находится в 77 км к юго-востоку, в городе Куско. Путь до достопримечательностей занимает 4-6 часов по горным серпантинам на автобусе или поезде (или пару дней, если идти пешком по «Тропе Инков»).
Новые воздушные ворота хотят построить на 20 км ближе, в другом древнем городе инков, Чинчеро (Chinchero). Его заложил примерно 550 лет назад правитель Империи Тýпак Инка Юпанки (а легендарный Мачу-Пикчу возвёл его отец – Пачакутек Юпанки).
Помимо близости к знаменитому археологическому комплексу, новый аэропорт будет более современным: если в Куско есть только одна взлетно-посадочная полоса, на которой могут приземляться лишь небольшие самолеты внутренних авиарейсов, то Чинчеро будет обслуживать большие лайнеры, летающие по международным маршрутам, в первую очередь – из обоих Америк.
Недавно власти страны подписали закон об изъятии земель с выдачей компенсации местным жителям, а в феврале на место будущего аэропорта доставили бульдозеры. Здесь, на этой территории в Чинчеро, уже обнаруживали керамику и следы построек, но не проводили полноценных раскопок. «Что там под землёй – мы не знаем», – комментирует перуанский археолог Эбел Траславинья Арьяс.
Возведение аэропорта может уничтожить археологические памятники – но оно грозит и другими последствиями: например, неконтролируемой урбанизацией, ростом числа отелей на ближайших территориях, притоком населения и так далее.
Археологи, которые с самого начала протестовали против этой идеи, были вынуждены обратиться к мировой общественности. Эксперт по культуре Перу из Кембриджского университета Натальия Майлуф (Natalia Majluf) создала петицию. Она подчеркивает, что аэропорт «ставит под угрозу один из самых важных исторических и археологических памятников в мире».
К настоящему времени петицию подписало 9,5 тыс. человек. Они уверены, что «посадка самолета вблизи Священной долины – плохая идея: шум разрушит спокойствие»; «планета получит еще один тематический парк, а мы можем навсегда потерять особое ощущение при посещении Мачу-Пикчу». «Это сформированный веками ландшафт, созданный инками – не следует в него вторгаться», – напоминают защитники истории.
Кроме того, древний комплекс уже сейчас работает на пределе своей пропускной способности: ежедневное число посетителей превышает 2500 (а именно такое число рекомендовали эксперты ЮНЕСКО).
«Если проект будет развиваться, это станет трагедией, – считает Моника Рикетс, специалист по истории Перу. – Мы рискуем уничтожить то, что осталось после испанских конкистадоров».
Узнайте о том, как создавалась империя инков.
Проект стоимостью несколько миллиардов долларов призван способствовать развитию туризма в регионе. В настоящее время ближайший к Мачу-Пикчу аэропорт находится в 77 км к юго-востоку, в городе Куско. Путь до достопримечательностей занимает 4-6 часов по горным серпантинам на автобусе или поезде (или пару дней, если идти пешком по «Тропе Инков»).
Новые воздушные ворота хотят построить на 20 км ближе, в другом древнем городе инков, Чинчеро (Chinchero). Его заложил примерно 550 лет назад правитель Империи Тýпак Инка Юпанки (а легендарный Мачу-Пикчу возвёл его отец – Пачакутек Юпанки).
Помимо близости к знаменитому археологическому комплексу, новый аэропорт будет более современным: если в Куско есть только одна взлетно-посадочная полоса, на которой могут приземляться лишь небольшие самолеты внутренних авиарейсов, то Чинчеро будет обслуживать большие лайнеры, летающие по международным маршрутам, в первую очередь – из обоих Америк.
Недавно власти страны подписали закон об изъятии земель с выдачей компенсации местным жителям, а в феврале на место будущего аэропорта доставили бульдозеры. Здесь, на этой территории в Чинчеро, уже обнаруживали керамику и следы построек, но не проводили полноценных раскопок. «Что там под землёй – мы не знаем», – комментирует перуанский археолог Эбел Траславинья Арьяс.
Возведение аэропорта может уничтожить археологические памятники – но оно грозит и другими последствиями: например, неконтролируемой урбанизацией, ростом числа отелей на ближайших территориях, притоком населения и так далее.
Археологи, которые с самого начала протестовали против этой идеи, были вынуждены обратиться к мировой общественности. Эксперт по культуре Перу из Кембриджского университета Натальия Майлуф (Natalia Majluf) создала петицию. Она подчеркивает, что аэропорт «ставит под угрозу один из самых важных исторических и археологических памятников в мире».
К настоящему времени петицию подписало 9,5 тыс. человек. Они уверены, что «посадка самолета вблизи Священной долины – плохая идея: шум разрушит спокойствие»; «планета получит еще один тематический парк, а мы можем навсегда потерять особое ощущение при посещении Мачу-Пикчу». «Это сформированный веками ландшафт, созданный инками – не следует в него вторгаться», – напоминают защитники истории.
Кроме того, древний комплекс уже сейчас работает на пределе своей пропускной способности: ежедневное число посетителей превышает 2500 (а именно такое число рекомендовали эксперты ЮНЕСКО).
«Если проект будет развиваться, это станет трагедией, – считает Моника Рикетс, специалист по истории Перу. – Мы рискуем уничтожить то, что осталось после испанских конкистадоров».
Узнайте о том, как создавалась империя инков.