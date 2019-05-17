Что привозят из поездок российские туристы?
Большинство опрошенных (69%) выбирают внутренний туризм – их маршруты не выходят за пределы России. Каждый пятый, напротив, ездит только за границу, при этом наиболее популярны такие поездки среди молодых людей (до 35 лет). 12% путешествуют и внутри страны, и за ее пределами.
Чаще всего российские туристы привозят из поездок памятные сувениры (фигурки знаковых зданий, тарелки и т. д.): это делают 60% респондентов. 57% отдают предпочтение магнитам на холодильник. Замыкает топ-3 еда: каждый третий опрошенный (34%) признался, что привозит из путешествий сыр, хамон, шоколад и другие продукты. Также россияне покупают одежду (32%), алкоголь (31%) и украшения (29%). Книги в поездках приобретают 17% опрошенных, а 8% сказали, что привозят домой лекарства.
По некоторым категориям ответы респондентов сильно отличались в зависимости от того, куда они ездили в последний год – по России или за рубеж. Например, среди тех, кто ездил за границу, любителей провезти в чемодане сыр и другие продукты гораздо больше (44%), чем среди сторонников внутреннего туризма (34%).
Алкоголь привозят 42% ездивших за границу и 29% путешествовавших по России; одежду – 44% и 31% соответственно. Также любители зарубежных поездок чаще, чем «внутренние туристы», покупают украшения (39% против 28%) и лекарства (14% против 7%).
В опросе приняли участие 2700 пользователей Рунета, побывавших в путешествии хотя бы один раз за прошедшие 12 месяцев.
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