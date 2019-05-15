  • В Дубае появился абонемент для транзитных туристов
    Помимо прочего, Dubai Stopover Pass даст возможность попасть на смотровую площадку Бурдж-Халифы на очень привлекательных условиях Фото: Dubai Tourism
  • В Дубае появился абонемент для транзитных туристов
    Шоу фонтанов и прогулка на лодке по озеру Бурдж также входят в число доступных развлечений для обладателей абонемента Фото: Dubai Tourism
Путешествия

В Дубае появился абонемент для транзитных туристов

Департамент туризма Дубая выпустил туристический абонемент Dubai Stopover Pass для транзитных туристов, который позволяет посетить все основные достопримечательности и развлечения города на выгодных условиях.
National Geographic Россия
15 мая 2019 в 18:36
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Dubai Stopover Pass был разработан специально для тех, кто путешествует с пересадкой в Дубае или приехал в эмират на короткий срок. С новым абонементом гости города смогут выбрать посещение двух, трех или четырех основных достопримечательностей в течение 36 часов.

Покупая Dubai Stopover Pass заранее, путешественники могут сэкономить до 60% на входных билетах. В список достопримечательностей и развлечений, доступных по абонементу, вошли смотровая площадка At the Top самого высокого здания в мире Бурдж-Халифа, шоу фонтанов и прогулка на лодке по озеру Бурдж, экскурсионный автобус Hop On Hop Off, Дубайский аквариум и подводный зоопарк, круиз с ужином по Дубай-Марина и Дубайская рамка.

Стоимость Dubai Stopover Pass начинается от 199 дирхам ($54) для взрослого и 169 дирхам ($49) для ребенка. В абонементе также есть дополнительная опция карманного Wi-Fi, позволяющая оставаться всегда на связи во время прогулок по городу. Для посещения выбранной достопримечательности или экскурсии его просто нужно предъявить перед входом.

Приобрести абонемент можно на сайте www.dubaipass.ae.

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