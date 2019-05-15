В Дубае появился абонемент для транзитных туристов
Покупая Dubai Stopover Pass заранее, путешественники могут сэкономить до 60% на входных билетах. В список достопримечательностей и развлечений, доступных по абонементу, вошли смотровая площадка At the Top самого высокого здания в мире Бурдж-Халифа, шоу фонтанов и прогулка на лодке по озеру Бурдж, экскурсионный автобус Hop On Hop Off, Дубайский аквариум и подводный зоопарк, круиз с ужином по Дубай-Марина и Дубайская рамка.
Стоимость Dubai Stopover Pass начинается от 199 дирхам ($54) для взрослого и 169 дирхам ($49) для ребенка. В абонементе также есть дополнительная опция карманного Wi-Fi, позволяющая оставаться всегда на связи во время прогулок по городу. Для посещения выбранной достопримечательности или экскурсии его просто нужно предъявить перед входом.
Приобрести абонемент можно на сайте www.dubaipass.ae.