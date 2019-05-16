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Какие страны Европы чаще всего выдают визы?
Ассоциация туроператоров России подвела визовые итоги прошлого года по Москве.
Анастасия Баринова
16 мая 2019 в 09:18
В Москве работает объединенный сервисно-визовый центр, где принимаются заявки на оформление шенгенских (и не только) виз. Однако это лишь посредник, формирующий пакет документов; решение о выдаче визы или об отказе в ней принимается исключительно сотрудниками консульств, куда затем передаются заявки.
По данным за 2018 год, в Москве больше всего шенгенских виз, 477 319, оформило консульство Испании, при этом 92% виз были многократными. Доля отказов в визе составило всего 1,3%.
На втором месте с показателем 454 474 – генеральное консульство Италии: здесь доля отказов составляет 1,8%, при этом почти 98% виз являются многократными. В топ-3 также входит французское консульство (366 033 визы). Греция выдала значительно меньше виз, но 90% были многократными, а отказы не превысила 1,2%
Вместе с тем французские дипломаты не столь щедры на мультивизы, как их коллеги из других государств: только каждый второй шенген, оформленный в 2018 году, был многократным, зато эта страна нередко выдает их сразу на пять лет. И еще одной разницей является сравнительно высокое количество отказов: 2,3%.
Однако это не самый рекордный показатель. В лидерах по отказам в визе – генконсульство Норвегии (17,85%). Не очень оптимистичные перспективы и у соискателей визы в Бельгию (3,35% отказов), Германию (3,32%), Нидерланды (2,9%) и Польшу (2,5%). При этом Голландия вообще почти не выдает мультивиз: 3% от общего числа запросов. У Мальты это 17%, у Чехии – 47,2% при 1,13% отказов, у Дании – 48%, у Венгрии – почти 50%.
Топ-10 самых активных в плане выдачи виз стран:
• Испания – 477 319;
• Италия – 454 474;
• Франция – 366 033;
• Греция – 346 332;
• Чехия – 207 360;
• Германия – 193 097;
• Финляндия – 71 375;
• Латвия – 56 621;
• Венгрия – 47 113;
• Эстония – 39 926.
А меньше всего Шенгена жителям столичного региона в 2018 году выдали Исландия (1987), Люксембург (2813) и Словакия (7296). В общей сложности в 2018 году россияне получили 3 631 318 шенгенских виз; отказано было практически каждому десятому заявителю (9,6% от всего объема заявок).
Узнайте, с какими паспортами визы нужны крайне редко.
По данным за 2018 год, в Москве больше всего шенгенских виз, 477 319, оформило консульство Испании, при этом 92% виз были многократными. Доля отказов в визе составило всего 1,3%.
На втором месте с показателем 454 474 – генеральное консульство Италии: здесь доля отказов составляет 1,8%, при этом почти 98% виз являются многократными. В топ-3 также входит французское консульство (366 033 визы). Греция выдала значительно меньше виз, но 90% были многократными, а отказы не превысила 1,2%
Вместе с тем французские дипломаты не столь щедры на мультивизы, как их коллеги из других государств: только каждый второй шенген, оформленный в 2018 году, был многократным, зато эта страна нередко выдает их сразу на пять лет. И еще одной разницей является сравнительно высокое количество отказов: 2,3%.
Однако это не самый рекордный показатель. В лидерах по отказам в визе – генконсульство Норвегии (17,85%). Не очень оптимистичные перспективы и у соискателей визы в Бельгию (3,35% отказов), Германию (3,32%), Нидерланды (2,9%) и Польшу (2,5%). При этом Голландия вообще почти не выдает мультивиз: 3% от общего числа запросов. У Мальты это 17%, у Чехии – 47,2% при 1,13% отказов, у Дании – 48%, у Венгрии – почти 50%.
Топ-10 самых активных в плане выдачи виз стран:
• Испания – 477 319;
• Италия – 454 474;
• Франция – 366 033;
• Греция – 346 332;
• Чехия – 207 360;
• Германия – 193 097;
• Финляндия – 71 375;
• Латвия – 56 621;
• Венгрия – 47 113;
• Эстония – 39 926.
А меньше всего Шенгена жителям столичного региона в 2018 году выдали Исландия (1987), Люксембург (2813) и Словакия (7296). В общей сложности в 2018 году россияне получили 3 631 318 шенгенских виз; отказано было практически каждому десятому заявителю (9,6% от всего объема заявок).
Узнайте, с какими паспортами визы нужны крайне редко.