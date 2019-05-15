Путешествия

С 1 июня во «Внуково» начнут принимать электронные посадочные талоны

Ранее то же самое сделали в «Домодедово» и «Шереметьево»
National Geographic Россия
15 мая 2019 в 15:29
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  • С 1 июня во «Внуково» начнут принимать электронные посадочные талоны
    Фото: Pixabay
Использование посадочных талонов в электронном виде (на мобильных устройствах) было официально одобрено Минтрансом РФ в феврале 2019 года. 25 февраля о готовности использовать новый формат объявили в «Домодедово», 4 апреля то же самое сделали в «Шереметьево».

С 1 июня 2019 года пройти на посадку по электронному талону можно будет на всех внутренних рейсах, выполняемых из «Внуково», сообщается на официальном сайте аэропорта. Сканеры талонов находятся на пунктах спецконтроля при проходе в зал вылета, а также на гейтах при посадке на борт самолета.

Пассажиру потребуется поднести бумажный посадочный талон или экран мобильного устройства с электронным посадочным талоном к сканеру. Оптимальное для считывания кода расстояние между посадочным талоном и сканером составляет 10-15 см. Убедитесь, что яркость экрана вашего устройства является достаточной для его считывания, а на экране отсутствуют антибликовая и прочие защитные пленки/стекла, не позволяющие произвести сканирование информации.

Если мобильное устройство не позволяет сканировать информацию с его экрана, бумажный посадочный талон можно получить на стойке регистрации своего рейса.

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СМИ2
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