  • «Город мертвых»: где находится одно из самых жутких кладбищ мира
    Фото: carboncini/Instagram
  • «Город мертвых»: где находится одно из самых жутких кладбищ мира
    Фото: carboncini/Instagram
  • «Город мертвых»: где находится одно из самых жутких кладбищ мира
    Фото: carboncini/Instagram
  • «Город мертвых»: где находится одно из самых жутких кладбищ мира
    Фото: daniartpictures/Instagram
  • «Город мертвых»: где находится одно из самых жутких кладбищ мира
    Фото: nathlagitane/Instagram
  • «Город мертвых»: где находится одно из самых жутких кладбищ мира
    Фото: nathlagitane/Instagram
  • «Город мертвых»: где находится одно из самых жутких кладбищ мира
    Фото: strachanian/Instagram
  • «Город мертвых»: где находится одно из самых жутких кладбищ мира
    Фото: melonplay/Instagram
  • «Город мертвых»: где находится одно из самых жутких кладбищ мира
    Фото: hannihilation.time/Instagram
  • «Город мертвых»: где находится одно из самых жутких кладбищ мира
    Collatio: комната для высушивания тел Фото: Sibeaster/Wikipedia
Путешествия

«Город мертвых»: где находится одно из самых жутких кладбищ мира

Узнав, что особенность местной почвы препятствует разложению тел, люди начали выставлять покойных в катакомбах без гробов.
Анастасия Баринова
14 мая 2019 в 12:40
17847
В городе Палермо на Сицилии в XVI веке был открыт монастырь капуцинов, который стал домом для многих монахов. К концу столетия встал вопрос о необходимости собственного кладбища. Для этой цели была приспособлена крипта под монастырским храмом, и первым здесь был погребен мумифицированный священник по имени Сильвестро из Губбио, позже сюда были перенесены останки нескольких ранее скончавшихся монахов. А в XVII веке выяснилось, что особенность почвы и воздуха в этом подземелье препятствуют разложению тел.

Идея сохранить тело нетленным понравилась множеству горожан, и они стали обращаться к администрации монастыря с просьбой быть захороненными в катакомбах. Вскоре помещение уже стало тесным, и капуцины добавили к крипте несколько коридоров.

Несмотря на особые природные условия катакомб, тела все же подвергали обработке. Сначала их высушивали в специальных камерах (Collatio) в течение восьми месяцев, а затем мумифицированные останки омывали уксусом. Во время эпидемий метод менялся: умерших погружали в разбавленную известь или растворы, содержащие мышьяк. После этого покойного, облаченного в лучшие одежды, помещали в подземных коридорах. Знатные горожане щедро жертвовали на нужды монастыря; ответно они рассчитывали не только на место упокоения – завещание могло включать в себя переодевание тела по нескольку раз в год.

В 1837 году был выпущен запрет выставлять на обозрение тела усопших, и часть нового коридора стала заполняться гробами. Но горожане нашли возможность обойти запрет: в гробах удаляли одну из стенок или оставляли «окошки», позволяющие видеть останки.

Официально катакомбы были закрыты в 1881 году, хотя после этого еще несколько человек все же было захоронено там. В своем окончательном виде необычное кладбище приобрело вид прямоугольника с дополнительным Коридором священников. Стороны прямоугольника — это так называемые Коридоры монахов, мужчин, женщин и профессионалов. На пересечении основных коридоров созданы небольшие кубикулы, куда хоронили детей и девственниц. Всего на подземном кладбище сейчас около 8000 тел, среди которых 1252 мумии, стоящих, сидящих и лежащих вдоль стен в прохладных коридорах, открытых для любого посетителя музея. 
  • Фото: Sibeaster/Wikipedia

Одним из самых известных отсеков является часовня святой Розалии. В 1920 году от воспаления легких умерла двухлетняя Розалия Ломбардо, и ее опечаленный горем отец добился возможности похоронить дочь при монастыре. Ее захоронение стало одним из последних в истории катакомб, но знаменито оно не этим. Бальзамирование было проведено по новым для того времени технологиям: семья хотела, чтобы малышка как можно дольше была похожа на себя. Работу проделал сицилийский химик Альфредо Салафия; его секрет был найден только в XXI веке при разборе монастырских архивов.

Кожа Розалии на протяжении долгого времени не утрачивала естественный цвет, и ребенок казался просто спящим (вследствие этого мумия получила прозвище «Спящая красавица» (англ. Sleeping Beauty, итал. Bella addormentata). Первые признаки разложения появились лишь в середине 2000-х годов. Для предотвращения дальнейшего разрушения тканей гроб был перенесен в более сухое место и заключен в стеклянную емкость, наполненную азотом.

В настоящее время это уникальное кладбище (превратившееся в музей, которым заведуют монахи) является одной из самых известных достопримечательностей Палермо, притягивающей множество туристов. Узнайте об экологических методах захоронения.

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