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Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе
Полностью нововведение вступит в силу с 2030 года.
8 мая 2019 в 10:02
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Администрация Амстердама приняла решение о прекращении использования на территории города автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями: они не смогут въехать в пределы дороги A10, окружающей столицу. Программа будет реализовываться поэтапно: первыми к 2020 году под запрет попадут машины, выпущенные до 2005 года, а затем этот список будет пополняться. К 2022 году экологически чистыми станут все автобусы, а спустя три года – водные транспортные средства.
В результате к 2030 году весь транспорт на дизельном топливе и бензине полностью уйдет в прошлое, а его заменят электрокары и автомобили с водородными двигателями. Система льгот, в том числе и на парковку, сможет стимулировать горожан быстрее принять участие в проекте. Администрация также позаботится о том, чтобы использование электрокаров не представляло проблемы: если сейчас на территории Амстердама существует 3000 зарядных станций, то через 6 лет будет создано от 16 000 до 23 000.
Узнайте о влиянии загрязненного воздуха на продолжительность жизни.
В результате к 2030 году весь транспорт на дизельном топливе и бензине полностью уйдет в прошлое, а его заменят электрокары и автомобили с водородными двигателями. Система льгот, в том числе и на парковку, сможет стимулировать горожан быстрее принять участие в проекте. Администрация также позаботится о том, чтобы использование электрокаров не представляло проблемы: если сейчас на территории Амстердама существует 3000 зарядных станций, то через 6 лет будет создано от 16 000 до 23 000.
«Загрязнение воздуха является «тихим убийцей»; в Амстердаме это одна из самых серьезных угроз здоровью», – городской советник Шарон Дийксма (Sharon Dijksma).И хотя реализация проекта преследует благие цели, у него есть немало критиков. Они напоминают, что у десятков тысяч семей просто нет денег на электромобиль и нововведение «делает Амстердам городом богатых». По оценкам независимых экспертов, к 2030 году автопарк будет состоять из электромобилей не более чем на треть.
Узнайте о влиянии загрязненного воздуха на продолжительность жизни.