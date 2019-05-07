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Туриста не пустили в Австралию из-за видео на смартфоне
Знакомство с Австралией ограничилось стенами иммиграционного центра.
Анастасия Баринова
7 мая 2019 в 08:56
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2 мая индийский турист, прилетевший в Австралию рейсом из Малайзии, на въезде подвергся усиленному досмотру. Представители пограничной службы Международного аэропорта города Перт решили изучить содержимое не только чемодана 45-летнего мужчины, но и его телефона. Там была найдена видеозапись, которую служители правопорядка характеризуют как «отвратительное изображение физического насилия над ребенком».
Индийцу было отказано во въезде, а его виза была аннулирована. Турист провел в Пертском иммиграционном центре несколько дней, а утром 5 мая был выслан из страны. Информации о каких-либо других мерах в его адрес не сообщается. Между тем по закону Австралии максимальное наказание за ввоз материалов, связанных с эксплуатацией детей, предусматривает 10 лет тюремного заключения, или штраф в размере 525 000 долларов США.
Узнайте о штрафах для туристов-«юмористов».
«Посетители Австралии должны знать, что изображения, показывающие любую форму эксплуатации детей, не допускаются в нашу страну», – глава регионального отделения погранслужбы Род О'Доннелл.Пограничники отмечают, что видео не носило сексуального характера, однако ребенок был в крайне бедственном положении. «За ввоз любых возмутительных материалов, и, в частности, материалов об эксплуатации детей, предусмотрено наказание»,– добавляет О'Доннелл.
Индийцу было отказано во въезде, а его виза была аннулирована. Турист провел в Пертском иммиграционном центре несколько дней, а утром 5 мая был выслан из страны. Информации о каких-либо других мерах в его адрес не сообщается. Между тем по закону Австралии максимальное наказание за ввоз материалов, связанных с эксплуатацией детей, предусматривает 10 лет тюремного заключения, или штраф в размере 525 000 долларов США.
Узнайте о штрафах для туристов-«юмористов».