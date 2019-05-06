  • «Россия» отменила рейсы на Шри-Ланку и Бали
    Фото: Pixabay
  • «Россия» отменила рейсы на Шри-Ланку и Бали
    Закат на Бали Фото: Игорь Луканкин
Путешествия

«Россия» отменила рейсы на Шри-Ланку и Бали

Пассажирам, уже забронировавшим билеты, предлагают вернуть деньги.
National Geographic Россия
6 мая 2019 в 16:30
Отменены рейсы авиакомпании «Россия» из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка) и Денпасар (Бали, Индонезия) с 12 мая по июль 2019 года. «Россия» входит в группу «Аэрофлот».

По словам туристов, с которыми удалось пообщаться представителям Ассоциации туроператоров, перевозчик предлагает им вернуть денежные средства в течение 30 дней. При этом некоторые пассажиры уже улетели на Шри-Ланку в конце апреля и должны вернуться в середине мая. Им также предлагают возврат денежных средств в течение 30 дней или перелет другой авиакомпанией со стыковкой – но с доплатой со стороны туристов, согласно коммерческим тарифам.

Официальные причины отмены рейсов пока не озвучены. По данным АТОР, дело в низкой загрузке бортов.

Ранее Ростуризм рекомендовал воздержаться от посещения Шри-Ланки с туристическими целями.

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