  • Как авиакомпании теряют ваш багаж
    Фото: Pixabay
  • Как авиакомпании теряют ваш багаж
    Фото: Thule
Путешествия

Как авиакомпании теряют ваш багаж

Большую часть сумок и чемоданов действительно теряют, но что-то попадает в руки злоумышленников.
АТОР
4 мая 2019 в 10:13
В целом, тенденция в отношении работы с багажом выглядит очень приятно. Если в 2007 году было зафиксировано 46,9 млн случаев потери багажа, то в 2018 году это значение сократилось на 47% и составило 24,8 млн. Соответствующее исследование провела швейцарская компания SITA, занимающаяся анализом данных, поступающих  с багажных систем практически всех аэропортов мира.

Специалисты SITA отмечают, что положительная динамика в первую очередь объясняется работой авиакомпаний, которые внедряют все больше технологий, направленных на отслеживание багажа на разных этапах полета. В зависимости от класса используемого программного обеспечения, эффективность отслеживания повышается на 38-66%.

При этом задача авиаперевозчиков с каждым годом становится все сложнее. В 2016 году было зафиксировано 3,8 млрд авиапассажиров, а через два года их стало уже 4,36 млрд. Соответственно растут и объемы перевозимого багажа: в 2018 году пассажиры сдали 4,27 млрд единиц.

Чаще всего багаж теряется в ходе транзитных рейсов (с пересадкой) – в 2018 году на их долю пришлось 46% не дошедшего до пассажиров багажа. Это неудивительно, поскольку в передаче багажа при транзите участвуют несколько авиакомпаний и аэропортов.

Еще 18% не были вовремя загружены и не успели на самолет, 16% потерялись из-за ошибок в билетных квитанциях. Лишь 5% утраченного багажа пришлись на воровство.

Остальные 13% потерь приходятся на разрозненные факторы, как, например, снятие багажа с рейса из-за перевеса или ошибки программного обеспечения. Не стоит забывать и о человеческом факторе: например, о знаменитой истории, когда сотрудник лучшего аэропорта в мире три месяца шутки ради менял багажные бирки.

По данным SITA, объем ежегодных компенсаций, выплачиваемых перевозчиками за потерянный багаж, уменьшился на 43% – с 4,22 млн долларов в 2007 году до 2,4 млн долларов в 2018 году.

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