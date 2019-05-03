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Русские народные промыслы: хохлома
Искусство хохломской росписи родилось в Нижегородской области.
Наталья Майборода
3 мая 2019 в 12:17
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По одной из легенд, хохлому придумали старообрядцы из заволжских лесов. Они расписывали иконы особым способом: наносили оловянный порошок и льняное масло, а после обжига фон становился золотым. Затем иконы покрывали растительным узором, похожим на хохлому. Первые упоминания об этом промысле относятся к XVII веку. А официальной родиной хохломы считают город Семёнов – столицу деревянной ложки.
«Всё началось с ложки. Её здесь делают больше 500 лет, – рассказывает Валерий Здоров, заместитель директора предприятия «Промысел». – В дерево втирали льняное масло, после чего сушили в печи для крепости. Получался золотистый цвет – потому-то хохлому и называют золотой. Уже потом изделия расписывали цветами, листочками и ягодами».
Узнать больше о хохломе можно в музейно-туристическом центре «Золотая хохлома», где представлены экспонаты XIX–XX веков. Там же можно самому расписать ложку, матрёшку или досочку на мастер-классе. Экскурсии на предприятие проходят на заводе «Хохломская роспись» и «Промысел» (запись за 2–3 дня).
«Всё началось с ложки. Её здесь делают больше 500 лет, – рассказывает Валерий Здоров, заместитель директора предприятия «Промысел». – В дерево втирали льняное масло, после чего сушили в печи для крепости. Получался золотистый цвет – потому-то хохлому и называют золотой. Уже потом изделия расписывали цветами, листочками и ягодами».
Узнать больше о хохломе можно в музейно-туристическом центре «Золотая хохлома», где представлены экспонаты XIX–XX веков. Там же можно самому расписать ложку, матрёшку или досочку на мастер-классе. Экскурсии на предприятие проходят на заводе «Хохломская роспись» и «Промысел» (запись за 2–3 дня).