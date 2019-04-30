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72-летний путешественник пересек Атлантику в бочке
Путешествие заняло 122 дня.
Анастасия Баринова
30 апреля 2019 в 09:10
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26 декабря прошлого года 72-летний Жан-Жак Савен отправился с Канарских островов в водное путешествие. Савен – бывший десантник, служивший в Африке. Затем он был частным пилотом и смотрителем национального парка, а на пенсии «решил открыть новый способ мореплавания».
Бочка изготовлена из толстой фанеры. Двигателей в ней нет: она плыла лишь с помощью силы ветра и океанских течений. На необычное и рискованное путешествие француза вдохновил подвиг его соотечественника: врача и биолога Алена Бомбара, который в 1952 году в одиночку пересек Атлантический океан от Канарских островов до острова Барбадос на резиновой лодке.
Вечером 27 апреля, после 122 дней и девяти часов, бочку принесло в акваторию Карибского моря. В путешествии мужчина питался не только продуктами, подготовленными к поездке, но и ловил рыбу. Кроме того, он смог пополнить запасы после встречи с океанографическим судном Ronald H. Brown. Один раз бочку чуть не протаранило грузовое судно, которое не обратило внимание на радиосигналы. К счастью, Савен вовремя выстрелил из сигнальной ракеты. А самый сложный момент настал в конце марта, когда сильнейший шторм едва не перевернул и потопил «корабль».
По словам Савена, скучать ему было некогда: дни летели очень быстро и ему едва хватало времени, чтобы любоваться восхитительными закатами и рассветами. Сейчас бочка дрейфует по направлению к Флориде, где в ближайшем порту француз вместе со своим транспортным средством пересядет на грузовое судно и отправится обратно уже обычным путем.
Но даже дома он не рассчитывает на отдых: ему уже поступило множество предложений о выступлениях; он планирует написать книгу, а предстоящей активностью будет пересечение вплавь пролива Ла-Манш.
Узнайте, как выжить на плоту в океане.
«Это путешествие, где человек не капитан своего корабля, а пассажир океана», – Жан-Жак Савен.Для этого на одной из верфей французского департамента Жиронда был создан цилиндрический контейнер длиной 3 метра, шириной в 2,10 метра и весом 450 килограмм. Внутри на площади около 6 м² размещаются койка, кухня, столик для морских карт и навигационного оборудования. Электричество генерируется с помощью солнечной батареи.
Бочка изготовлена из толстой фанеры. Двигателей в ней нет: она плыла лишь с помощью силы ветра и океанских течений. На необычное и рискованное путешествие француза вдохновил подвиг его соотечественника: врача и биолога Алена Бомбара, который в 1952 году в одиночку пересек Атлантический океан от Канарских островов до острова Барбадос на резиновой лодке.
Вечером 27 апреля, после 122 дней и девяти часов, бочку принесло в акваторию Карибского моря. В путешествии мужчина питался не только продуктами, подготовленными к поездке, но и ловил рыбу. Кроме того, он смог пополнить запасы после встречи с океанографическим судном Ronald H. Brown. Один раз бочку чуть не протаранило грузовое судно, которое не обратило внимание на радиосигналы. К счастью, Савен вовремя выстрелил из сигнальной ракеты. А самый сложный момент настал в конце марта, когда сильнейший шторм едва не перевернул и потопил «корабль».
По словам Савена, скучать ему было некогда: дни летели очень быстро и ему едва хватало времени, чтобы любоваться восхитительными закатами и рассветами. Сейчас бочка дрейфует по направлению к Флориде, где в ближайшем порту француз вместе со своим транспортным средством пересядет на грузовое судно и отправится обратно уже обычным путем.
Но даже дома он не рассчитывает на отдых: ему уже поступило множество предложений о выступлениях; он планирует написать книгу, а предстоящей активностью будет пересечение вплавь пролива Ла-Манш.
Узнайте, как выжить на плоту в океане.