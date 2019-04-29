Цинандали, Грузия: колыбель виноделия
Грузия не заканчивается для путешественников ни на улочках Старого города Тбилиси, в его древних церквях и на крепостных стенах, ни на проспектах нового с его футуристичными зданиями и абстрактными скульптурами. Не заканчивается она и на приморском побережье Батуми, на благородной площади Пьяцца с хачапури по-аджарски в уютном ресторанчике. В стране виноделия есть еще тысяча и одно место, которое стоит увидеть своими глазами, ощутить своим сердцем и попробовать всеми остальными чувствами – в первую очередь вкуса и обоняния. И одно из этих мест – Цинандали, самое знаменитое винодельческое поместье Грузии, которое спряталось в самом сердце Кахетии.
Там однажды на дегустации грузин за барной стойкой щедро налил в мой бокал белого вина и улыбчиво-хитро прищурился: «Вы уж расскажите всем, что вам тут хорошего дали – в Цинандали!» Выполняю наказ – и рассказываю.
Селение Цинандали лежит в сотне километров от Тбилиси на дороге от Гомборского перевала вглубь Алазанской долины. К нему ведет горный серпантин, который иногда перевивает лента реки, и чем выше в горы – тем гуще туман, за вуалью которого разлапистые платаны кажутся стражами этих мест. Издавна люди здесь занимались виноградарством, но есть в биографии Цинандали момент, который можно назвать историческим для всего виноделия Грузии. Это – момент, когда принц Александр Чавчавадзе унаследовал поместье от своего отца и реконструировал его по европейскому образцу, превратив в светский салон – центр культурной жизни всей Грузии.
Александр Чавчавадзе привез в Грузию первый рояль, положил начало традиции грузинского романтизма в литературе, был блестяще образованным и прогрессивным человеком, уважаемым хозяином и семьянином, доблестным воином. В его доме гостили Александр Пушкин, Александр Дюма, Михаил Лермонтов. Александр Грибоедов встретил здесь свою любовь – дочь князя Нину Чавчавадзе, с которой его скоропостижно разлучила трагическая гибель в Тегеране.
Обширное европейское образование Александра Чавчавадзе сочеталось с характером истинного грузина, а потому он применил его на благо родного края, при этом покусившись на святое – традиции виноделия. Вино здесь издревле выдерживалось и хранилось в пузатых глиняных кувшинах – квеври (дань этим сосудам звучит в названии сорта белого полусладкого вина). Чавчавадзе решил, что так напиток перевозить несподручно, а если вино не перевозить – как же весь мир узнает о его великолепном качестве? И повелел разливать вино в бутылки, для чего построил рядом винодельню и бутылочную фабрику. Первая бутылка грузинского вина была разлита в Цинандали, и Чавчавадзе не прогадал – вскоре оно обрело известность во всем мире. Позже, когда поместье стало летней резиденцией российской императорской семьи, здесь создали и завод с огромным хранилищем, поставив производство вина на широкую ногу.
Здесь же начали изготавливать сухое белое вино, названное в честь своей колыбели «цинандали», снискавшее славу на международных выставках. Цинандали производят из сортов кахетинского винограда мцване и ркацители, выдерживают в дубовых бочках и получают соломенного цвета напиток.
Автобусы с туристами приезжают к дому-музею каждый день, но уезжают через час-два, не позволяя случайным путешественникам насладиться тишиной этого места, ощутить его историю и задуматься о том, что видели каменные стены. А места здесь дивные – меж устремленных к небу стрел кипарисов в солнечную погоду видны заснеженные горные вершины, гармоничный парк хранит немало тайн и сюрпризов, неподалеку – местная винодельня, где производят несколько сортов вина и чачи, и стройные ряды виноградников.
Совсем недавно поодаль от дворца Чавчавадзе одиноко стояли добротные каменные стены – то, что осталось от винного завода, его цехов и хранилищ. А сейчас им дана новая жизнь: как некогда Александр Чавчавадзе принимал в своем поместье гостей, так и сейчас для них распахнул двери новый отель Radisson Collection, построенный в двух шагах от дворца-музея. Отель вошел в коллекцию эксклюзивных отелей премиум-класса, расположенных в уникальных местах, что гарантирует неподражаемую атмосферу и дополняется современным дизайном.
В новом отеле грузинское гостеприимство и любовь к вину сплелись с европейским сервисом, современным дизайном и любовью к деталям. Это квинтэссенция Грузии – ее культуры, ее традиций, ее гостеприимства, ее природной красоты. Растительные мотивы здесь повсюду – под ногами расстилаются ковры, увитые узором виноградных лоз, стильные черные стены нового здания оплетены свежей яркой зеленью, в которой снуют небольшие птички, создающие зданию природный аккомпанемент из мелодичного посвистывания и шелеста крыльев. Создатели отеля стремились соединить с историей современность, сохранить каменные стены, которые помнят Александра Чавчавадзе и историю любви Нино с Александром Грибоедовым.
Radisson Collection в Кахетии состоит из двух частей. Первая – нетронутые исторические постройки 1884 года. В каменных коридорах каждый шаг отдается эхом, по сводам бегут нарисованные бизоны. Здесь есть театр и открытый амфитеатр с раздвижной крышей. Он вмещает больше тысячи человек и, благодаря своей универсальности, может служить площадкой для проведения концертов, свадебных торжеств, гала-ужинов, спектаклей и модных показов. В старой части можно идти по коридору, а каменный пол вдруг сменяется прочным стеклом, и под ногами внизу видишь подземелье – знаменитый винный погреб Александра Чавчавадзе. Большую часть своей жизни он собирал коллекцию вин, которые до сих пор хранятся здесь – в прохладном помещении со сладковатым запахом и стеллажами, на которых покоятся пыльные бутылки темного стекла – 16 513 бутылок вина. Среди них – старинный херес, двухсотлетний польский мед, бутылка саперави, разлитая самим Чавчавадзе, французское шато д’Икем и многое другое.
Новая часть отеля – пятиэтажное здание – включает в себя жилую часть и зону отдыха и построена в 2018 году (отель работает с января 2019). Обе части соединены стеклянным коридором. Над оформлением отеля работал дизайнер Инго Мауэрер, признанный волшебник светодизайна. Свет повсюду – и всюду он к месту: подчеркивает, акцентирует, очаровывает, привлекает. Свет облечен в самые разные формы, будь то люстры из веера бутылок прозрачного и изумрудного стекла, парящие восковые свечи над узким столом в тайной комнате (она прячется за вращающейся каменной стеной), или светильник в форме большой лампочки, окруженной привлеченными к ней бабочками. Над интерьером отеля работала также художник и скульптор Тамара Квеситадзе. Благодаря ей отель приобрел грузинский колорит, на стенах и среди ковров проявились бестиарные мотивы, необычный фонтан пришел в движение во дворе, а на потолках зажглись звезды, написанные на синем (небо)своде.
Есть в отеле и пространство для отдыха, работы или развлечения в компании друзей. Это так называемая Библиотека – бар с несколькими стильными залами. Книги из библиотеки можно брать в комнату и читать (три стеллажа – о вине и виноделии на разных языках, несколько шкафов с изданиями об искусстве и архитектуре). Золотая комната – один из залов бара, в которой каждый может найти для себя уютный уголок. Этому служит и эклектическая коллекция мебели с европейских рынков (некоторые столы и стулья датируются 18 веком, а на них можно просто сидеть и пить кофе или читать книжку!) Можно устроиться на подоконниках возле окон-тюльпанов, обложившись подушками, или на пуфиках, на низких диванчиках, на высоких барных стульях и плетеных креслах. Книги, компьютеры, шахматы и настольные игры на любой вкус прилагаются.
Отель Radisson Collection, Tsinandali Estate располагает 141 стильным номером различной категории. Каждый этаж оформлен в цветовой гамме времени года – зима, весна, лето, осень. В каждом номере помимо вида на историческое поместье или горы и виноградники глаз радуют итальянские панно с теми же бестиарными мотивами – зайцы и павлины в зелени кустов или олени на алом ковре опавших листьев. На последнем этаже – панорамный бассейн и зона спа, где вас ждет расслабляющий массаж виноградным маслом или обертывание виноградными листьями.
На территории отеля работают три ресторана: «Князь Александр» с собственной террасой и международной кухней, французский «Le Bistro» и «Кахетия» с аутентичной грузинской кухней. Бар для дегустации вина, винный магазин и винотека тоже не должны ускользнуть от вашего внимания. Как сказал один француз (по словам хозяина местной винодельни): «Жизнь делится на две части: до дегустации вина из Цинандали и после».
Цинандали – место, где сплелись история виноделия, история любви и история поэта-романтика, прогрессивного деятеля и благородного дворянина. Вы можете услышать отголоски того времени, попробовать вино, приготовленное по вековым заветам, почувствовать тот же горный свежий ветер, что ласкал листья виноградников столетия назад так же, как и сейчас – если задержитесь на несколько дней в этом чудесном уголке Кахетии.
Забронировать номер в Radisson Collection Tsinandali Estate и узнать подробности можно на сайте или в соцсетях: Facebook, Instagram, Twitter.