  • Costa Cruises представила новый суперлайнер
    Фото: Costa Cruises
  • Costa Cruises представила новый суперлайнер
    Фото: Costa Cruises
Путешествия

Costa Cruises представила новый суперлайнер

Это первый в мире круизный лайнер, работающий на природном сжиженном газе, самом экологически чистом топливе на данный момент.
National Geographic Россия
26 апреля 2019 в 18:50
Новый флагман флотилии получил название Costa Smeralda в честь Изумрудного Побережья, жемчужины Сардинии. Его палубы носят имена знаковых мест Италии – от Палермо до Триеста. В распоряжении 6500 пассажиров 22 палубы, 2612 кают, 28 из которых – люксы, 106 кают с террасой, более 1500 кают с балконом.

В интерьере кают использованы цвета и геометрические мотивы городов, в честь которых названы палубы. На лайнере открыт музей дизайна CoDe, куратором которого стал известный итальянский архитектор Маттео Верчелони.  

Предмет особой гордости создателей Costa Smeralda – его экологичность. Это первый в мире круизный лайнер, работающий на природном сжиженном газе, самом чистом топливе на данный момент. Двигатели Costa Smeralda почти не загрязняют воздух и воду в море и в порту, к тому же, они не такие шумные. ПСГ не токсичен, предохраняет топливную систему от коррозии и загрязнений, продлевает срок ее службы.

Маршрут лайнера проложен по западной части Средиземноморья — через Савону, Марсель, Барселону, Пальму-де-Майорку, Чивитавеккью (Рим) и Специю. В инаугурационный круиз Costa Smeralda отправится 4 ноября.

  • Costa Cruises представила новый суперлайнер

Costa Smeralda войдет в число так называемых «золотых лайнеров» со всесторонней русскоязычной поддержкой. В состав команды корабля включено еще больше специалистов, владеющих русским языком, в том числе, детских работников. Будет проводиться больше экскурсий на русском — даже для небольших групп. Бортовое телевидение дополнено русскими каналами.

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