Costa Cruises представила новый суперлайнер
В интерьере кают использованы цвета и геометрические мотивы городов, в честь которых названы палубы. На лайнере открыт музей дизайна CoDe, куратором которого стал известный итальянский архитектор Маттео Верчелони.
Предмет особой гордости создателей Costa Smeralda – его экологичность. Это первый в мире круизный лайнер, работающий на природном сжиженном газе, самом чистом топливе на данный момент. Двигатели Costa Smeralda почти не загрязняют воздух и воду в море и в порту, к тому же, они не такие шумные. ПСГ не токсичен, предохраняет топливную систему от коррозии и загрязнений, продлевает срок ее службы.
Маршрут лайнера проложен по западной части Средиземноморья — через Савону, Марсель, Барселону, Пальму-де-Майорку, Чивитавеккью (Рим) и Специю. В инаугурационный круиз Costa Smeralda отправится 4 ноября.
Costa Smeralda войдет в число так называемых «золотых лайнеров» со всесторонней русскоязычной поддержкой. В состав команды корабля включено еще больше специалистов, владеющих русским языком, в том числе, детских работников. Будет проводиться больше экскурсий на русском — даже для небольших групп. Бортовое телевидение дополнено русскими каналами.