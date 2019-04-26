Путешествия

Самое высокое в мире колесо обозрения откроется в 2020 году

Его высота составит более 250 метров, а внутри опоры каждой «ноги» колеса могли бы поместиться 15 лондонских автобусов.
National Geographic Россия
26 апреля 2019 в 16:35
  • Самое высокое в мире колесо обозрения откроется в 2020 году
Колесо-рекордсмен появится в Дубае, его открытие будет приурочено к старту Всемирной выставки Expo 2020. Объект получил название Ain Dubai.

Представители эмиратской компании Meraas, отвечающей за возведение объекта, сообщили, что установка последней спицы колеса успешно завершена. Таким образом впервые с начала строительства конструкция приобрела форму завершенного колеса.

Ain Dubai в цифрах:

  • 5 тонн — вес каждой спицы, которая поддерживает обод колеса;

  • 2400 км — суммарная длина всех проводов и кабелей внутри спиц, если связать их друг с другом. Это сопоставимо с расстоянием между Дубаем и Каиром;

  • масса 16 самолетов Airbus A380 — равняется весу обода колеса Ain Dubai;

  • более 250 метров — высота Ain Dubai (высота нынешнего рекордсмена, High Roller в Лас-Вегасе, составляет 167 метров;

  • 126 метров — длина опор, поддерживающих конструкцию;

  • 15 лондонских автобусов могут поместиться внутри каждой опоры каждой «ноги» колеса;

  • 9000 тонн стали использовано при возведении Ain Dubai, что на 25% больше, чем при строительстве Эйфелевой башни.

После открытия Ain Dubai станет самым высоким колесом обозрения в мире с видом на недавно созданный остров Bluewaters Island, панораму Дубая и Арабского залива.


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