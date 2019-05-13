  • Air Arabia открывает прямое авиасообщение между Шарджей и Куала-Лумпуром
  • Air Arabia открывает прямое авиасообщение между Шарджей и Куала-Лумпуром
Путешествия

Air Arabia открывает прямое авиасообщение между Шарджей и Куала-Лумпуром

Ежедневные рейсы из международного аэропорта Шарджи в Малайзию стартуют с 1 июля 2019 года.
Air Arabia
13 мая 2019 в 13:46
Air Arabia, первая и самая крупная бюджетная авиакомпания на Ближнем Востоке и в Северной Африке, анонсировала запуск прямых рейсов из Шарджи в Куала-Лумпур, столицу Малайзии, с 1 июля 2019 года. Это также первый прямой рейс из ближневосточного региона, который будет выполняться низкотарифным авиаперевозчиком.

Air Arabia располагает современным парком самолётов, состоящим из Airbus A320 и Airbus A321 neo, возраст которых не старше трех лет. В салоне эконом-класса –  увеличенное расстояние между рядами кресел для путешествий с комфортом.
  • Air Arabia открывает прямое авиасообщение между Шарджей и Куала-Лумпуром

На борту у всех пассажиров есть возможность подключиться к новой системе развлечений Sky Time на своем планшете или мобильном устройстве и насладиться широким выбором голливудских блокбастеров, шедевров Болливуда, фильмов на арабском и русском языках, расслабиться за просмотром телепрограмм, документальных фильмов и многим другим.

В полете можно попробовать блюда по меню, включающее деликатесы разных кухонь мира от легких закусок до горячих блюд.
  • Air Arabia открывает прямое авиасообщение между Шарджей и Куала-Лумпуром


Куала-Лумпур – современный мегаполис, который встречает самыми высокими небоскребами в Юго-Восточной Азии, удивляет культурным разнообразием, бесчисленным множеством кафе и ресторанов, а также впечатляющими достопримечательностями и памятниками.
  • Air Arabia открывает прямое авиасообщение между Шарджей и Куала-Лумпуром

Это крупный хаб и один из туристических магнитов Азии. Знаменитые небоскребы Петронас, между которыми на 170-метровой высоте перекинут мост (панорамы – дух захватывает!), великолепные мечети и дворец султана Абдул Самада, азиатская экзотика через край в чайнатауне и самые фешенебельные отели и бутики в Золотом Треугольнике – это один из главных кварталов города.

Кроме столицы, в Малайзии очень даже есть, на что посмотреть – здесь тысяча островов (это не преувеличение). Пальмы, идеальные пляжи, фрукты – классика тропического отдыха, но главные сокровища островов прячутся под водой: надевайте маску, вооружайтесь дыхательной трубкой или аквалангом – и отправляйтесь в инопланетный мир рыб, коралловых садов и невесомости.
  • Air Arabia открывает прямое авиасообщение между Шарджей и Куала-Лумпуром
    Радуга над горой Кинабалу, Малайзия Фото: Михаил Туркеев


Поверьте: Куала-Лумпур, как и малайские острова, заслуживает туристского внимания и любви. И не случайно Air Arabia выбрала Куала-Лумпур своим новым направлением.

Официальный сайт Air Arabia



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