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Алтай Резорт, единственный отель премиум-класса в Горном Алтае Фото: Отель Алтай Резорт
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Дубайский Burj Al Arab — возможно, самый фотографируемый отель мира Фото: Pixabay
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Италия — лидер Европы по количеству отелей, а сицилийский Capo Dei Greci — один из лучших отелей в собственно Италии Фото: Capo Dei Greci
Сколько в мире отелей?
По данным Bold Data, на данный момент в мире насчитывается 1 073 500 объектов размещения, из которых 402 933 – это классифицированные отели с присвоенными «звездами». Из них:
50,7% – в Европе;
23,2% – в Азии;
12,9 – в Северной Америке;
6% – в Южной Америке, Центральной Америке и в странах Карибского бассейна;
3,8% – в Африке;
3,3% – в Австралии и Океании.
В Европе, мировом лидере по количеству отелей, больше всего «звездных» объектов расположено в Италии – 32 803 отеля. В идущей на втором месте Хорватии их 29 282, во Франции (третье место) – 18 865.
В России Bold Data насчитала 4661 отель, больше половины из них присвоено три звезды.
Больше всего пятизвездочных отелей – 2189 – набралось в Китае. На втором месте идет Великобритания (1212), на третьем – Австралия (1175). В России, по данным исследователей, зарегистрированы 158 отелей*****.
Подробно об исследовании Bold Data читайте на сайте Ассоциации туроператоров России.