  • Сколько в мире отелей?
    Алтай Резорт, единственный отель премиум-класса в Горном Алтае Фото: Отель Алтай Резорт
  • Сколько в мире отелей?
    Дубайский Burj Al Arab — возможно, самый фотографируемый отель мира Фото: Pixabay
  • Сколько в мире отелей?
    Италия — лидер Европы по количеству отелей, а сицилийский Capo Dei Greci — один из лучших отелей в собственно Италии Фото: Capo Dei Greci
Путешествия

Сколько в мире отелей?

Европа лидирует в общемировом масштабе, но по уровню шика Китай громит всех.
АТОР
22 апреля 2019 в 18:50
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Компания Bold Data, занимающаяся анализом данных в отельном секторе, подсчитала количество объектов размещения – от отелей до хостелов – по всей планете. В ходе исследования учитывались данные из международных сервисов бронирования, отельных агрегаторов и других профессиональных турсервисов.

По данным Bold Data, на данный момент в мире насчитывается 1 073 500 объектов размещения, из которых 402 933 – это классифицированные отели с присвоенными «звездами». Из них:

50,7% – в Европе;

23,2% – в Азии;

12,9 – в Северной Америке;

6%  – в Южной Америке, Центральной Америке и в странах Карибского бассейна;

3,8% – в Африке;

3,3% – в Австралии и Океании.

В Европе, мировом лидере по количеству отелей, больше всего «звездных» объектов расположено в Италии – 32 803 отеля. В идущей на втором месте Хорватии их 29 282, во Франции (третье место) – 18 865.

В России Bold Data насчитала 4661 отель, больше половины из них присвоено три звезды.

Больше всего пятизвездочных отелей – 2189 – набралось в Китае. На втором месте идет Великобритания (1212), на третьем – Австралия (1175). В России, по данным исследователей, зарегистрированы 158 отелей*****.


Подробно об исследовании Bold Data читайте на сайте Ассоциации туроператоров России.

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