  • Вулканы, океан и серфинг на Камчатке: захватывающее видео
    Фото: Timelab Pro / Youtube
  • Вулканы, океан и серфинг на Камчатке: захватывающее видео
    Фото: Timelab Pro / Youtube
Путешествия

Вулканы, океан и серфинг на Камчатке: захватывающее видео

Серфинг в Тихом океане, действующие вулканы, пляжи с черным песком, заснеженные горные хребты — в новом видео Timelab Pro открывает зимнюю Камчатку.
Timelab Pro
23 апреля 2019 в 12:37
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Слово одному из членов съемочной команды Андрею Ефимову: 

«В январе 2018 года на полуострове, на побережье Авачинского залива, прошли единственные в России соревнования по зимнему серфингу Winter Surf Challenge. Наша съемочная группа лезть в воду не стала, но с удовольствием поснимала участников, которые встретились один на один со стихией. Часть съемок прошла в ночное время уже вне программы соревнований, так как они были сильно ограничены по времени, а волны не всегда подходили для катания. 15-ти градусный мороз и ветер, который сбивал с ног, не стали препятствием для серферов, которые отправились покорять волны при свете фар от трех машин, припаркованных на пляже.

Помимо соревнований в видео вошли кадры, сделанные во время нашего путешествия по полуострову. На первый кадрах запечатлено извержение вулкана Ключевская Сопка — мы снимали его ранним утром, когда столбы пепла были подсвечены первыми лучами красного рассветного солнца. Кроме того, можно увидеть реку Парантука, которая не замерзает зимой, и Вилючинский перевал, снятые с воздуха.

Для съемок мы задействовали квадрокоптер DJI Inspire 2 и камеру Zenmuse X7, которая на тот момент только появилась на рынке. Техника выдержала сильные перепады температуры, которая порой опускалась до -35 градусов».

Загляните на канал ребят – там еще много головокружительной (в прямом и переносном смысле) красоты. 

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СМИ2
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