Как изменятся правила выдачи шенгенских виз
Теперь туристы смогут подавать запрос на визу за полгода до планируемой поездки (сейчас не ранее чем за три месяца). Там, где это будет возможно, запрос на визу можно будет подать в электронной форме.
Если у вас хорошая визовая история, с каждой новой визой можно рассчитывать на постепенно увеличивающийся срок пребывания в Шенгенской зоне – от года до пяти лет. Сейчас многие страны по-прежнему нередко выдают визы всего на полгода.
При этом увеличится визовый сбор. Для граждан стран, с которыми действует соглашение об упрощении визового режима с ЕС (например, Россия), он составит 40 евро вместо нынешних 35. Для остальных – 80 евро вместо 60. Путешественники моложе 18 лет платить его не будут.
Новые правила предстоит утвердить Совету ЕС, после чего изменения вступят в силу через шесть месяцев.