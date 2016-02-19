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«Когда планировал жить в сказке, а попал в Болотный дом Шрека» Фото: uglybelgianhouses/Instagram
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«Дизайн Уолта Диснея»
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«Они кричат о помощи?» Фото: uglybelgianhouses/Instagram
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«Когда твоему жирафу нужна отдельная комната» Фото: uglybelgianhouses/Instagram
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«Дом, иди домой, ты пьян» Фото: uglybelgianhouses/Instagram
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«Уродливый бельгийский дом 9000 г. до н.э.» Фото: uglybelgianhouses/Instagram
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«Похоже, они потеряли инструкцию» Фото: uglybelgianhouses/Instagram
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«Я возьму только крышу, спасибо» Фото: uglybelgianhouses/Instagram
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«Дракула для бедных» Фото: uglybelgianhouses/Instagram
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«С днем рождения, Эдвард Мунк!» (Отсылка к картине «Крик») Фото: uglybelgianhouses/Instagram
Самые необычные дома Бельгии: фото
Их больше 1400, ведь местные законы и жители весьма лояльны к архитектурным чудачествам.
Анастасия Баринова
16 апреля 2019 в 15:05
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У бельгийца Ханнеса Кудениса (Hannes Coudeneys) – необычное хобби: вот уже восемь лет он фотографирует и публикует в соцсетях самые «уродливые», с его точки зрения, дома.
Ему приходит множество писем с возмущениями и жалобы, составленные адвокатами, но Ханнес уверен, что соцсети не могут быть заполнены только глянцевой стороной жизни.
Он полагает, что его ненавидит 90% соотечественников, зато у него множество фанатов по всему миру, и часть коллекции, насчитывающей 1400 изображений, нашла отражение в книге.
«Не пытайтесь это повторить дома»,– гласит подзаголовок. Посмотрите на самые необычные здания в мире.
Ему приходит множество писем с возмущениями и жалобы, составленные адвокатами, но Ханнес уверен, что соцсети не могут быть заполнены только глянцевой стороной жизни.
Он полагает, что его ненавидит 90% соотечественников, зато у него множество фанатов по всему миру, и часть коллекции, насчитывающей 1400 изображений, нашла отражение в книге.
«Не пытайтесь это повторить дома»,– гласит подзаголовок. Посмотрите на самые необычные здания в мире.