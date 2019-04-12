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Как провести долгий авиаперелет: революционное решение
У дизайнеров и авиаперевозчиков появляется все больше идей, как сделать длительный полет интересным.
Анастасия Баринова
12 апреля 2019 в 14:20
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В то время как некоторые авиакомпании стремятся максимально плотно использовать имеющееся пространство самолета, поместив туда как можно больше пассажиров, другие делают ставку на комфорт. Последнее особенно актуально для многочасовых авиаперелетов – люди устают сидеть на одном месте. Недавно была предложена концепция спального отсека в самолете, а еще одним вариантом стал самолет с общественной зоной отдыха.
Эту модификацию для пассажирских лайнеров разработал дизайнер Росс Бернс (Ross Burns) из компании Aim Altitude; она была представлена на профильной выставке Aircraft Interiors Expo. Сама по себе идея реализуется давно: у ряда авиакоманий существуют «бортовые бары», где пассажиры премиум-классов могут проводить время в полете. Aim Altitude ранее разработала такие же места для Emirates и Virgin Atlantic, но новый проект, получивший название Ultraflex, значительно расширяет возможности путешественников и, кроме того, он ориентирован на обладателей билетов любого класса.
Зал Ultraflex, под который будет отведена часть авиалайнера, может состоять из четырех отсеков. В одном из них будут расположены стенды самообслуживания с едой и напитками и удобные диваны, в другом – столы для работы за компьютером, в третьем – кафе-бар, где можно просматривать спортивные события. Четвертое «гибкое» помещение с раскладной мебелью может быть использовано как место для йоги, медитации или молитвы, занятий гимнастикой или же уединенного обеда.
Разработчик подчеркивает, что главное отличие от схожих существующих предложений в сфере авиаперелетов – гибкость небольшого пространства, позволяющая сделать его многофункциональным. Посещать его смогут все пассажиры, заблаговременно забронировав время и выбрав необходимый тип занятий. Это позволяет легче перенести полет протяженностью более 12 часов, провести время интересно и с пользой.
Посмотрите, как собаки помогают тем, кто боится летать.
Эту модификацию для пассажирских лайнеров разработал дизайнер Росс Бернс (Ross Burns) из компании Aim Altitude; она была представлена на профильной выставке Aircraft Interiors Expo. Сама по себе идея реализуется давно: у ряда авиакоманий существуют «бортовые бары», где пассажиры премиум-классов могут проводить время в полете. Aim Altitude ранее разработала такие же места для Emirates и Virgin Atlantic, но новый проект, получивший название Ultraflex, значительно расширяет возможности путешественников и, кроме того, он ориентирован на обладателей билетов любого класса.
Зал Ultraflex, под который будет отведена часть авиалайнера, может состоять из четырех отсеков. В одном из них будут расположены стенды самообслуживания с едой и напитками и удобные диваны, в другом – столы для работы за компьютером, в третьем – кафе-бар, где можно просматривать спортивные события. Четвертое «гибкое» помещение с раскладной мебелью может быть использовано как место для йоги, медитации или молитвы, занятий гимнастикой или же уединенного обеда.
Разработчик подчеркивает, что главное отличие от схожих существующих предложений в сфере авиаперелетов – гибкость небольшого пространства, позволяющая сделать его многофункциональным. Посещать его смогут все пассажиры, заблаговременно забронировав время и выбрав необходимый тип занятий. Это позволяет легче перенести полет протяженностью более 12 часов, провести время интересно и с пользой.
Посмотрите, как собаки помогают тем, кто боится летать.