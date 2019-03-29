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В аэропорту Сингапура появится гигантский водопад
В общей сложности новый комплекс Jewel Changi Airport занимает деcять уровней.
Анастасия Баринова
29 марта 2019 в 19:15
Сингапурский аэропорт «Чанги» (Singapore Changi) из года в год получает престижную премию The World's Best Airports. Помимо высокого уровня обслуживания, он предлагает своим пассажирам беспрецедентное количество развлечений: к привычным ресторанам и магазинам здесь добавлены сады кактусов, лилий, бабочек и скульптур, мастерские и даже бассейн на крыше с видом на взлето-посадочную полосу.
В гонке за первенство среди аэропортов мира ему уже не остановиться, и доказательством этого стал новый объект, который откроется в апреле. Новый комплекс Jewel Changi Airport («Жемчужина») занимает десять уровней, пять из которых – подземные. Общая площадь составляет 134 000 кв.метров. С существующими терминалами комплекс соединен переходами.
Главным объектом станет водопад Rain Vortex («Дождевой вихрь»). Его высота составит 40 метров, что делает его самым высоким в мире крытым водопадом. В ночное время здесь будут проводиться звуковые и световые шоу. Вокруг водопада создан один из крупнейших в Сингапуре садов Forest Valley с климат-контролем: зеленая долина, где растут тысячи деревьев, кустарников и цветов. На верхнем этаже разбит еще один парк, Canopy, с пешеходными тропами и аттракционами. Также в составе комплекса – игровые и смотровые площадки, отель на 130 номеров, более 280 магазинов и ресторанов.
Открытие масштабного места отдыха запланировано на 17 апреля, но любой желающий, который окажется в Сингапуре с 11 по 16 апреля, может получить бесплатный билет на предварительное посещение «Жемчужины»: достаточно лишь зарегистрироваться на сайте лучшего в мире аэропорта.
В гонке за первенство среди аэропортов мира ему уже не остановиться, и доказательством этого стал новый объект, который откроется в апреле. Новый комплекс Jewel Changi Airport («Жемчужина») занимает десять уровней, пять из которых – подземные. Общая площадь составляет 134 000 кв.метров. С существующими терминалами комплекс соединен переходами.
Главным объектом станет водопад Rain Vortex («Дождевой вихрь»). Его высота составит 40 метров, что делает его самым высоким в мире крытым водопадом. В ночное время здесь будут проводиться звуковые и световые шоу. Вокруг водопада создан один из крупнейших в Сингапуре садов Forest Valley с климат-контролем: зеленая долина, где растут тысячи деревьев, кустарников и цветов. На верхнем этаже разбит еще один парк, Canopy, с пешеходными тропами и аттракционами. Также в составе комплекса – игровые и смотровые площадки, отель на 130 номеров, более 280 магазинов и ресторанов.
«Jewel – это сочетание пышной зелени, живописного водопада, невероятных предложений розничной торговли и развлечений для всей семьи, которые вместе подарят отличные впечатления», – Иван Тан, старший вице-президент по связям в Singapore Changi.
Открытие масштабного места отдыха запланировано на 17 апреля, но любой желающий, который окажется в Сингапуре с 11 по 16 апреля, может получить бесплатный билет на предварительное посещение «Жемчужины»: достаточно лишь зарегистрироваться на сайте лучшего в мире аэропорта.