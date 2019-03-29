  • Берлинский вокзал
    Берлинский вокзал
    Германия остается одним из самых популярных направлений для проведения деловых мероприятий Фото: Pixabay
  • Ля Дефанс, главный деловой район Парижа
    Ля Дефанс, главный деловой район Парижа
    Франция также в числе лидеров
Путешествия

Доля деловых мероприятий за рубежом достигла 30%

Эксперты агентства делового туризма «Аэроклуб» проанализировали спрос на проведение корпоративных мероприятий среди компаний, работающих на российском рынке, и выяснили, какие форматы вызывают наибольший интерес у бизнеса, как изменилась стоимость их организации, а также назвали самые популярные направления в России и за рубежом.
Аэроклуб
29 марта 2019 в 13:09
В период с марта 2018 года по март 2019 аналитики отметили усиление начатого в 2017 году тренда на оживление рынка MICE: общее количество корпоративных мероприятий выросло на 62% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Однако в денежном эквиваленте рост рынка составил не более 20%, что стало следствием максимальной оптимизации бюджетов со стороны российского бизнеса, в том числе и за счет проведения мероприятий в пределах страны.

Среди самых популярных направлений для проведения деловых мероприятий за рубежом за последний год лидировали Германия, Франция и Италия. Также пользовались высокой популярностью страны ближнего зарубежья, особенно Грузия, Армения и Азербайджан.

Рейтинг внутренних направлений по-прежнему возглавляет Москва с долей 40%, а вот Санкт-Петербург за год уступил вторую строчку рейтинга Сочи, где прошло 20% деловых событий против 15% в Северной столице.

«Положительно сказалось на внутрироссийском рынке корпоративных мероприятий проведение чемпионата мира по футболу… …Хорошие площадки появились в Калининграде, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре», – говорит гендиректор «Аэроклуба» Юлия Липатова.

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Самым востребованным форматом MICE-мероприятия по-прежнему остается круглый стол с количеством участников 20-30 человек. Число таких деловых событий в анализируемый период выросло на 63%, а доля составила 82%. При этом за счет выбора более демократичных площадок и оптимизации меню средний чек на человека сократился на 20% и составил 2700 рублей.

Доля крупных корпоративных мероприятий, таких как конгрессы, цикловые совещания и конференции, составила 13%. Средний чек на человека остался на уровне 2017 года и составил 70 тысяч рублей в России и 130 тысяч рублей за рубежом.

Самым дорогим деловым мероприятием в анализируемый период стало цикловое совещание фармацевтической компании, которое было организовано в Западной Европе: его бюджет составил более 100 млн рублей при 600 участниках.

Среди заказчиков корпоративных мероприятий лидируют представители фармацевтической отрасли (40%), компании, специализирующиеся на сетевом маркетинге (7%), и FMCG-сектор (7%). С небольшим отставанием пятерку лидеров замыкают ИТ-компании (6%) и розница (4%).
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