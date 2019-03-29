Доля деловых мероприятий за рубежом достигла 30%
Среди самых популярных направлений для проведения деловых мероприятий за рубежом за последний год лидировали Германия, Франция и Италия. Также пользовались высокой популярностью страны ближнего зарубежья, особенно Грузия, Армения и Азербайджан.
Рейтинг внутренних направлений по-прежнему возглавляет Москва с долей 40%, а вот Санкт-Петербург за год уступил вторую строчку рейтинга Сочи, где прошло 20% деловых событий против 15% в Северной столице.
«Положительно сказалось на внутрироссийском рынке корпоративных мероприятий проведение чемпионата мира по футболу… …Хорошие площадки появились в Калининграде, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре», – говорит гендиректор «Аэроклуба» Юлия Липатова.
Доля крупных корпоративных мероприятий, таких как конгрессы, цикловые совещания и конференции, составила 13%. Средний чек на человека остался на уровне 2017 года и составил 70 тысяч рублей в России и 130 тысяч рублей за рубежом.
Самым дорогим деловым мероприятием в анализируемый период стало цикловое совещание фармацевтической компании, которое было организовано в Западной Европе: его бюджет составил более 100 млн рублей при 600 участниках.Среди заказчиков корпоративных мероприятий лидируют представители фармацевтической отрасли (40%), компании, специализирующиеся на сетевом маркетинге (7%), и FMCG-сектор (7%). С небольшим отставанием пятерку лидеров замыкают ИТ-компании (6%) и розница (4%).