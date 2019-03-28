  • Когда в «Шереметьево» начнут использовать электронные посадочные талоны?
    Фото: Pixabay
  • Когда в «Шереметьево» начнут использовать электронные посадочные талоны?
    В крупнейшем российском аэропорту электронные посадочные талоны можно будет использовать уже с 4 апреля 2019 года Фото: Mzximvs VdB/Flickr.com
Путешествия

Когда в «Шереметьево» начнут использовать электронные посадочные талоны?

По словам гендиректора аэропорта, это произойдет уже в апреле.
National Geographic Россия
28 марта 2019 в 11:37
24 февраля вступил в силу приказ Министерства транспорта РФ, согласно которому пассажиры авиарейсов могут проходить в стерильную зону аэропорта с электронным посадочным (при условии самостоятельной онлайн-регистрации). Для этого аэропорт должен располагать базой данных досмотра и сканерами штрих-кода.

В интервью газете «Ведомости» генеральный директор «Шереметьево» Михаил Василенко сказал, что аэропорт уже практически готов к практической реализации этой возможности. «4 февраля мы запускаем ее [услугу] во всех наших терминалах», – сообщил Василенко.  

Электронные посадочные не отменяют возможности получения бумажных талонов, включая распечатанные на терминалах самообслуживания.

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