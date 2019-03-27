Korean Air запустит Boeing Dreamliner на рейсах из Москвы
Замена лайнера приведет к увеличению количества кресел в эконом-классе с 188 до 245 на каждом рейсе. Обновление воздушного судна связано с растущим спросом на перевозки между Россией и Южной Кореей.
«Дримлайнер» – новейшее воздушное судно Korean Air. Его отличает высокая топливная эффективность и экологичность, инновационный дизайн, меньший уровень шума и увеличенная высота потолков. Иллюминаторы лайнера на 78% больше предшественников, а их затемнение регулируется нажатием кнопки. Пять интеллектуальных режимов освещения позволят пассажирам лучше чувствовать себя во время перелета. В сравнении с лайнерами предыдущих поколений влажность воздуха в салоне также стала выше.
На борту расположено 269 кресел, в их числе шесть кают в первом классе, 18 кают в престиж-классе и 245 кресел в эконом-классе.
Кресла престиж-класса представляют собой полноценные каюты с личным коридором и раскладываются на 180 градусов. Шаг кресел эконом-класса достигает 86 см. На борту путешественникам на выбор предлагают одно из трех блюд западной и корейской кухни. Для предварительного заказа доступны более 20 видов особого питания.
По итогам прошлого года дальнемагистральный бизнес-класс Korean Air был назван лучшим по версии Business Traveller Russia and CIS Awards, а Korean Air вошла в пятерку ведущих авиакомпаний по версии National Geographic Traveler Awards. В феврале 2019 года Korean Air завоевала премию Skyway Service Award в номинации «Лучшая бортовая система развлечений и связи».Официальный сайт Korean Air